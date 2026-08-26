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رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از ترافیک سنگین در جاده چالوس و محور هراز خبر داد و اعلام کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، با اشاره به پیشبینی افزایش حجم تردد در تعطیلات پیشرو، محدودیتهای ترافیکی محور های مواصلاتی استان را اعلام کرد:
۱ ـ تردد موتورسیکلتها
تردد موتورسیکلت از ساعت ۷ صبح روز سهشنبه ۳ شهریور تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع است.
تبصره: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲ ـ محور کرج ـ چالوس
الف ـ ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج ـ چالوس کماکان ممنوع میباشد.
ب ـ پیشبینی محدودیت تردد در صورت پرحجم بودن ترافیک
ب ـ ۱) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه،۴ و ۵ شهریورماه ۱۴۰۵، برای انواع وسایل نقلیه محدودیت تردد به شرح زیر اعمال میشود:
از ساعت ۱۳ مرزن آباد مسدود خواهد شد. وساعت ۱۶ تردد در مسیر جنوب به شمالبه صورت یکطرفه اعمال میشود.
- از ساعت ۲۴، با اتمام طرح، مسیر از پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
ب ـ ۲) در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۷، ۸ و ۹ شهریورماه ۱۴۰۵، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت از ساعت ۹ صبح اجرا خواهد شد.
ج ـ محدودیت مقطعی محور چالوس در روز جمعه
روز جمعه ۶ شهریورماه ۱۴۰۵ محدودیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر اعمال خواهد شد:
- از ساعت ۹ صبح در آزادراه تهران ـ شمال، انسداد و محدودیت تردد برای خودروهای مقصد چالوس اعمال میشود.
- از ساعت ۱۰ صبح، از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس)، مسیر به صورت کامل مسدود خواهد شد.
- از ساعت ۱۳، مسیر از مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه اجرا خواهد شد.
- از ساعت ۲۳، با اتمام طرح، مسیر از پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
- در صورت کاهش حجم ترافیک محور، تمام طرحهای یکطرفه، زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد.
محور هراز:
- تردد کلیه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۴ شهریور و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه تاریخ ۵ لغایت ۹ شهریور از محور هراز ممنوع میباشد.
همچنین ترافیک ایستایی در حوزه البرز و تهران ده کیلومتر هراز هم مقطعی یکطرفه اجرا میشود
سرهنگ هادی عبادی از رانندگان خواست ضمن توجه جدی به تابلوهای اطلاعرسانی و دستورات مأموران پلیس راه، پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی محور مطلع شوند و برای مدیریت سفر و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی، همکاری لازم را با پلیس راه داشته باشند.