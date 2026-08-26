رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از ترافیک سنگین در جاده چالوس و محور هراز خبر داد و اعلام کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در تعطیلات پیش‌رو، محدودیت‌های ترافیکی محور های مواصلاتی استان را اعلام کرد:

۱ ـ تردد موتورسیکلت‌ها

تردد موتورسیکلت از ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۳ شهریور تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع است.

تبصره: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲ ـ محور کرج ـ چالوس

الف ـ ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج ـ چالوس کماکان ممنوع می‌باشد.

ب ـ پیش‌بینی محدودیت تردد در صورت پرحجم بودن ترافیک

ب ـ ۱) روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه،۴ و ۵ شهریورماه ۱۴۰۵، برای انواع وسایل نقلیه محدودیت تردد به شرح زیر اعمال می‌شود:

از ساعت ۱۳ مرزن آباد مسدود خواهد شد. وساعت ۱۶ تردد در مسیر جنوب به شمالبه صورت یکطرفه اعمال می‌شود.

- از ساعت ۲۴، با اتمام طرح، مسیر از پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

ب ـ ۲) در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۷، ۸ و ۹ شهریورماه ۱۴۰۵، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت از ساعت ۹ صبح اجرا خواهد شد.

ج ـ محدودیت مقطعی محور چالوس در روز جمعه

روز جمعه ۶ شهریورماه ۱۴۰۵ محدودیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر اعمال خواهد شد:

- از ساعت ۹ صبح در آزادراه تهران ـ شمال، انسداد و محدودیت تردد برای خودرو‌های مقصد چالوس اعمال می‌شود.

- از ساعت ۱۰ صبح، از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس)، مسیر به صورت کامل مسدود خواهد شد.

- از ساعت ۱۳، مسیر از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد.

- از ساعت ۲۳، با اتمام طرح، مسیر از پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

- در صورت کاهش حجم ترافیک محور، تمام طرح‌های یک‌طرفه، زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد.

تردد از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است؛ ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال از ساعت ۱۱ صبح از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

محور هراز:

تردد کلیه تریلر‌ها از محور هراز کماکان ممنوع می‌باشد

- تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۴ شهریور و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه تاریخ ۵ لغایت ۹ شهریور از محور هراز ممنوع می‌باشد.

در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه ۳ شهریور اعمال شده تا دوشنبه ۹ در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بلعکس انجام خواهد شد.

همچنین ترافیک ایستایی در حوزه البرز و تهران ده کیلومتر هراز هم مقطعی یکطرفه اجرا می‌شود

سرهنگ هادی عبادی از رانندگان خواست ضمن توجه جدی به تابلو‌های اطلاع‌رسانی و دستورات مأموران پلیس راه، پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی محور مطلع شوند و برای مدیریت سفر و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، همکاری لازم را با پلیس راه داشته باشند.