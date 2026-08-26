معاونت علمی ریاست جمهوری، از طرح‌های حوزه جوانی جمعیت با هدف تبدیل ایده‌های نوآورانه به اقداماتی اثرگذار برای حل چالش‌های خانواده و ارتقای نرخ باروری، حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این فراخوان، مجموعه‌ای از اولویت‌های سیاستی، زیرساختی، ملی و سلامت‌محور تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

در بخش اجرایی و سیاستی، تمرکز اصلی بر تحقق کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت سازوکار‌های پشتیبانی از خانواده‌های دارای فرزند است. هم‌زمان، در بعد زیرساختی، توسعه و گسترش مراکز جامع مشاوره و سلامت خانواده و کودک در کنار حمایت از مراکز تخصصی این حوزه دنبال می‌شود.

همچنین در راستای تقسیم کار ملی، شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز جامع، برای تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی در دستور کار قرار دارد.

در بخش سلامت و فناوری‌های زیستی نیز این فراخوان بر حمایت از پژوهش و تجاری‌سازی محصولات پیشرفته درمانی (ATMPs) متمرکز است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر سلول، ژن و بافت، گام‌های نوینی برای حفظ و ارتقای سلامت مادر و کودک برداشته شود.

صاحب‌نظران، پژوهشگران و فناوران علاقه‌مند تا ۳۱ شهریور فرصت دارند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir طرح‌های خود را ثبت و ارسال کنند.

همچنین متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر برنامه‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳۰۰۰۰ (داخلی ۷۹۹۱) تماس بگیرند.