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معاونت علمی ریاست جمهوری، از طرحهای حوزه جوانی جمعیت با هدف تبدیل ایدههای نوآورانه به اقداماتی اثرگذار برای حل چالشهای خانواده و ارتقای نرخ باروری، حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این فراخوان، مجموعهای از اولویتهای سیاستی، زیرساختی، ملی و سلامتمحور تحت پوشش قرار گرفتهاند.
در بخش اجرایی و سیاستی، تمرکز اصلی بر تحقق کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت سازوکارهای پشتیبانی از خانوادههای دارای فرزند است. همزمان، در بعد زیرساختی، توسعه و گسترش مراکز جامع مشاوره و سلامت خانواده و کودک در کنار حمایت از مراکز تخصصی این حوزه دنبال میشود.
همچنین در راستای تقسیم کار ملی، شناسایی و اولویتبندی چالشهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دانشگاهها و مراکز جامع، برای تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
در بخش سلامت و فناوریهای زیستی نیز این فراخوان بر حمایت از پژوهش و تجاریسازی محصولات پیشرفته درمانی (ATMPs) متمرکز است تا با بهرهگیری از فناوریهای مبتنی بر سلول، ژن و بافت، گامهای نوینی برای حفظ و ارتقای سلامت مادر و کودک برداشته شود.
صاحبنظران، پژوهشگران و فناوران علاقهمند تا ۳۱ شهریور فرصت دارند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir طرحهای خود را ثبت و ارسال کنند.
همچنین متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر برنامههای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳۰۰۰۰ (داخلی ۷۹۹۱) تماس بگیرند.