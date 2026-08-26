\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u00ab\u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062a\u062d\u0648\u0644\u00bb\u060c \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0648 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u06f5 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647.\n