به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تجمع شبانه شهر کبودراهنگ محلی برای ثبت‌نام مسابقه میدان یار است و در کنار ثبت‌نام غرفه‌های آموزش هم برپا شده است

فرمانده سپاه استان گفت: مسابقه میدان یار مسابقه‌ای برای آموزش و بالا بردن توان دفاعی و نظامی است.

سردار حسین زارع کمالی گفت: این مسابقه در چهار عرصه مهارت‌های نظامی و فرهنگی و هنری و امداد و نجات و رسانه و مسابقه ویژه ابتکارات و خلاقیت در سراسر استان اجرا خواهد شد.

مسابقه میدان یار در سه گروه فردی خواهران و برادران و خانوادگی و تیمی برگزار میشود.

علیرضا میرزایی فرمانده سپاه کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۰۰ نفر در ۵۰ گروه برای شرکت در مسابقه میدان یار ثبت‌نام کرداند.

برترین‌های مسابقه شهرستان به مرحله استانی و برترین‌های مسابقه استانی به مرحله کشوری راه میدان خواهند کرد.