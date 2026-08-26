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همزمان با سراسر استان در تجمعات شبانه شهر کبودراهنگ غرفههای ثبت نام و آموزش مسابقه میدان یار راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تجمع شبانه شهر کبودراهنگ محلی برای ثبتنام مسابقه میدان یار است و در کنار ثبتنام غرفههای آموزش هم برپا شده است
فرمانده سپاه استان گفت: مسابقه میدان یار مسابقهای برای آموزش و بالا بردن توان دفاعی و نظامی است.
سردار حسین زارع کمالی گفت: این مسابقه در چهار عرصه مهارتهای نظامی و فرهنگی و هنری و امداد و نجات و رسانه و مسابقه ویژه ابتکارات و خلاقیت در سراسر استان اجرا خواهد شد.
مسابقه میدان یار در سه گروه فردی خواهران و برادران و خانوادگی و تیمی برگزار میشود.
علیرضا میرزایی فرمانده سپاه کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۰۰ نفر در ۵۰ گروه برای شرکت در مسابقه میدان یار ثبتنام کرداند.
برترینهای مسابقه شهرستان به مرحله استانی و برترینهای مسابقه استانی به مرحله کشوری راه میدان خواهند کرد.