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جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین در فارسان چهارمحال و بختیاری با حضور ۷۰۰ هنرمند کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، این جشنواره با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گشایش یافت و تا ۹ شهریور در پارک قلمستان فارسان ادامه دارد.
فرماندار شهرستان فارسان افزود: گروههای هنری از استانهای مختلف کشور در چهارمین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین حضور دارند.
حامد پریزاد گفت: چهارمین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین ۱۷۰ غرفه دارد که از این تعداد ۱۵۰ غرفه مختص تولیدات صنایعدستی و هنرهای سنتی است و ۲۰ غرفه به ارائه خوراک محلی اختصاص دارد.
شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری است.