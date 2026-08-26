پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته دولت، طرح های مدیریت برق شهرستان بردسکن با اعتباری بیش از ۷۳۰ میلیارد ریال بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر برق شهرستان بردسکن گفت: همزمان با هفته دولت بیش از ۹ طرح برق رسانی مهم و
اساسی شامل: تامین برق روستای جدید در بخش انابد، اصلاح و بازسازی شبکه ها، هوشمندسازی و رفع افت ولتاژ شبکههای برق، بهره برداری
شد.
جواد رجبی اول ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی افزود: تامین برق یک روستای جدید، توسعه
شبکههای فشار ضعیف شهری و روستایی، توسعه شبکههای فشار متوسط جهت بهرهبرداری بهینه از نیروگاههای خورشیدی، اصلاح و بازسازی
شبکههای برق ۱۰ روستا در قالب طرح بهارستان و اصلاح و تقویت روشنایی معابر از جمله مهمترین طرحهای قابل افتتاح در هفته دولت هستند.
همچنین بهسازی و مقاوم سازی ۳۰ کیلومتر از خطوط اصلی شبکههای توزیع و اصلاح و بازسازی شبکههای ۱۰ روستای شهرستان در قالب طرح
بهارستان (ماده۷۵) انجام شده است.
وی همچنین، تامین برق روستای جدید گل کویر در بخش انابد و نصب ۱۳ دستگاه ترانسفورماتور در راستای رفع افت ولتاژ مشترکین شهری و
روستایی، اصلاح و بازسازی کامل شبکهی فشار متوسط و فشار ضعیف اعم از تعویض و جابجایی پایهها به منظور آزادسازی معابر و نصب بیش از
۱۰۰۰ دستگاه سرچراغ LED در سطح شهرها و روستاهای شهرستان به صورت مشارکتی را از دیگر طرحهای آماده بهره برداری در هفته دولت
برشمرد.
رجبی اول، با اشاره به اهمیت استقرار شبکه توزیع هوشمند در راستای کاهش خاموشی ها، مدیریت بار و افزایش قابلیت اطمینان شبکه از
هوشمندسازی تابلوهای توزیع عمومی و مشترکین اختصاصی در بیش از ۴۰۰ نقطه جدید، خبر داد.
وی در ادامه بیان کرد: مقاوم سازی شبکههای در مسیر سیلاب و بازسازی شبکههای فرسوده در راستای افزایش تاب آوری از طریق تقویت و
جابجایی شبکه به ویژه در منطقه عشایری بخش انابد در این شهرستان انجام شده که قابل ارائه در هفته دولت است.
رجبی بیان کرد:با توجه به اقدامات تاثیرگذار شهرستان بردسکن در حوزه نیروگاههای خورشیدی همزمان باهفته دولت ۱۰مگاوات نیروگاه خورشیدی
جدید در حوزههای کشاورزی، سرمایهگذاری و خانگی آماده افتتاح و بهرهبرداری میباشد.
مدیر برق شهرستان بردسکن در انتها از همکاری تمامی مشترکان در برنامههای مدیریت بار تابستان جاری به ویژه مشترکان کشاورزی و صنعتی
این شهرستان، قدردانی کرد.