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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت : مطالبات گندمکاران در اولویت پرداخت قرار دارد و تلاش شده است حمایتها به شکل مستقیمتر به تولیدکننده و کشاورز برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور نقشی اساسی دارد، گفت: با وجود خشکسالی، محدودیت منابع آبی، تحریمها و ناترازیهای موجود، میزان تولید محصولات کشاورزی کشور از حدود ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافته است.
در این راستا ارتقای رتبه تولیدات زراعی کرمانشاه به جایگاه چهارم کشور، اقدامی ارزشمند و حاصل یک همت و تلاش استانی است.
مجید آنجفی امروز چهارشنبه اظهار کرد: شرایط کشور و محدودیتهایی که بخش کشاورزی با آن مواجه است، اهمیت و جایگاه این بخش را بیش از گذشته نشان میدهد و امروز امنیت غذایی یکی از ارکان مهم امنیت کشور است.
وی افزود: در سال گذشته با یکی از کمسابقهترین دورههای خشکسالی در ۵۰ سال اخیر مواجه بودیم و همزمان محدودیت منابع آبی، تحریمها و مشکلات ناترازی نیز بر بخش کشاورزی اثرگذار بود؛ با این حال تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان، کارشناسان و مدیران موجب شد تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.
آنجفی با اشاره به وضعیت منابع آبی بخش کشاورزی گفت: بر اساس قانون برنامه، در پایان برنامه باید حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی اختصاص یابد، اما سال گذشته وزارت نیرو رقم ۵۱ میلیارد مترمکعب را برای کشت اعلام کرد؛ بنابراین بخش کشاورزی با کاهش قابل توجه منابع آبی نسبت به میزان پیشبینیشده در قانون مواجه بوده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، افزایش تولید محقق شده است و این موضوع نشاندهنده تلاش مجموعه بخش کشاورزی برای عبور از شرایط سخت و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
وی استان کرمانشاه را یکی از استانهای کلیدی و مهم کشور در حوزه کشاورزی دانست و گفت: تنوع و ارزش تولیدات کشاورزی کرمانشاه، جایگاه ویژهای برای این استان ایجاد کرده و ارتقای رتبه زراعی استان نیز نشاندهنده بخشی از ظرفیتهای موجود است.
آنجفی با قدردانی از مدیریت استان و مجموعه سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه اظهار کرد: حمایت مدیریت عالی استان از بخش کشاورزی میتواند در پیشبرد برنامهها بسیار راهگشا باشد و انتظار داریم همکاری و حمایتهای موجود از مجموعه بخش کشاورزی همچنان ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای عبور از بحران آب گفت: در سطح کشور تلاش میکنیم با استفاده از تجربیات گذشته، همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و اجرای طرحهای جدید، مسیرهای تازهای برای افزایش تولید و بهرهوری پیدا کنیم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای پنج سال آینده چشماندازی را تعریف کردهایم که بر اساس آن علاوه بر غلات، توسعه تولید دانههای روغنی، انواع علوفه و گیاهان دارویی نیز دنبال شود و از ظرفیتهای موجود در این بخشها استفاده بیشتری شود.
آنجفی با تأکید بر نقش فناوری و دانش در افزایش بهرهوری آب گفت: بسیاری از محصولاتی که در گذشته پرآببر تلقی میشدند، امروز با روشهای جدید و مصرف آب کمتر تولید میشوند و در عین حال عملکرد در واحد سطح نیز افزایش یافته است.
وی افزود: برای نمونه، در گذشته برای تولید گندم حدود هفت هزار مترمکعب آب در هکتار مصرف میشد، اما امروز با استفاده از روشها و ارقام جدید، در برخی شرایط با حدود نیمی از این میزان آب، عملکردهای بالاتری حاصل میشود.
آنجفی همچنین از کشت حدود ۹۰ رقم گندم متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: هدف این است که برای هر دشت و منطقه، ارقامی انتخاب و کشت شوند که بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی و ظرفیتهای آن منطقه داشته باشند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در الگوی کشت تأکید کرد: باید با استفاده از دانش و فناوری، تنوع کشت را افزایش دهیم و بهرهوری منابع را بالا ببریم تا بتوانیم با محدودیتهای موجود، تولید پایدار داشته باشیم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اجرای نظام هدفمندی یارانهها در بخش کشاورزی را یکی از تغییرات مهم سالهای اخیر دانست و گفت: در گذشته بخشی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت، اما اکنون تلاش شده است حمایتها به شکل مستقیمتر به تولیدکننده و کشاورز برسد.