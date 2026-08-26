المپیاد علمی‌فناوری ربات جنگجو با حضور ۱۲ تیم دانش‌آموزی و دانشجویی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، ۱۲ تیم از استان‌های بوشهر، تهران، اصفهان، زنجان، مرکزی و قزوین، در المپیاد علمی‌-فناوری ربات جنگجو با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات در ۶ محور برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف رباتیک، توانمندی‌های علمی و فنی خود را به نمایش می‌گذارند.

رقابت‌ها در راستای آماده‌سازی تیم‌های برتر برای حضور در المپیاد کشوری رباتیک در مهرماه برنامه‌ریزی شده است.