قزوین میزبان رقابت دانشآموزان و دانشجویان در المپیاد ربات جنگجو
المپیاد علمیفناوری ربات جنگجو با حضور ۱۲ تیم دانشآموزی و دانشجویی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، ۱۲ تیم از استانهای بوشهر، تهران، اصفهان، زنجان، مرکزی و قزوین، در المپیاد علمی-فناوری ربات جنگجو با یکدیگر به رقابت میپردازند.
این مسابقات در ۶ محور برگزار میشود و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف رباتیک، توانمندیهای علمی و فنی خود را به نمایش میگذارند.
رقابتها در راستای آمادهسازی تیمهای برتر برای حضور در المپیاد کشوری رباتیک در مهرماه برنامهریزی شده است.
دانشآموزان و دانشجویان شرکتکننده، علاوه بر رقابت، فرصت دارند تواناییهای خود را در زمینه طراحی، ساخت و برنامهنویسی رباتها نیز محک بزنند.