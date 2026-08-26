به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رضا غلامی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی در آیین کلنگ‌زنی شهرک تخصصی فناوری در اردبیل اظهار داشت: اولویت دولت، تقویت و توسعه شهرک‌های تخصصی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن تأکید شده است.

وی گفت: در همه استان‌ها قرار است شهرک‌های تخصصی نظیر شهرک فناوری، شهرک انرژی خورشیدی و دیگر شهرک‌های صنوف کلنگ‌زنی شده و در مدت زمان کوتاه راه‌اندازی شود.

معاون مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: راه‌اندازی این شهرک زمینه‌ساز توسعه صنعت خواهد بود و در یک موقعیت ممتاز در استان اردبیل، در کنار شهرک صنعتی شماره دو اردبیل، این مجموعه ۱۳۰ هکتاری می‌تواند زمینه‌ساز پیوند علم و صنعت باشد.

غلامی بیان کرد: ما امروز در صنایع به زیست‌بوم دانش‌بنیان و فناوران نیاز داریم تا صنایع به‌روز و ارزآوری را داشته باشیم که قطعاً راه‌اندازی چنین شهرک‌های فناور می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: در مجاورت این شهرک، شهرک تخصصی انرژی خورشیدی نیز به عنوان انرژی پاک راه‌اندازی می‌شود که این امر خود کمک‌کننده برای توسعه صنایع با اولویت فناوری‌محور خواهد بود.

معاون مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: ما به انرژی پایدار، پاک و همراه صنعت و قوام‌بخش این حوزه نیازمند هستیم که در استان اردبیل در بخش‌های مختلف، این صنایع تخصصی راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: با مجوز دولت، ۴۰ شهرک فناوری در کشور راه‌اندازی خواهد شد که در هر استان قرار شده یک شهرک تخصصی فناوری احداث و راه‌اندازی شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی بیان کرد: نباید این مجموعه‌ها را یک طرح معمولی تلقی کنیم، بلکه باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره ارزش در تقویت اشتغال و تولید مؤثر، بیشترین بهره را بگیریم.

غلامی ادامه داد: شهرک فناوری ماموریت اصلی پیدا کرده تا زمینه‌ساز اشتغال پایدار برای جوانان خلاق و نوآور باشد و در اسناد بالادستی نیز به راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی تأکید شده است.

وی افزود: ایجاد شهرک تخصصی فناوری، صنایع خلاق و صنایع صنفی، جزو اولویت‌ها و رویکرد‌های اصلی است و ما بر اساس مصوبه دولت، در راه‌اندازی این مجموعه‌ها تلاشی جدی انجام می‌دهیم و امیدواریم با یک مکان‌یابی مناسب همچون استان اردبیل در جوار شهرک‌های صنعتی، چنین مجموعه‌های هوشمندی راه‌اندازی شود. غلامی تصریح کرد: ۹۸ درصد واحد‌های صنعتی در استان اردبیل، واحد‌های صنایع کوچک و متوسط هستند که در چنین صنایعی، طرح‌های تحقیقی و توسعه نیز مورد حمایت و همراهی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: شبکه همکاری و تعامل بهتر با تکمیل زنجیره ارزش، در یک بسته کامل تعریف شده و هدف اصلی از ایجاد چنین زون‌هایی، کمک به تقویت نظام اقتصادی است که به یقین می‌تواند نتایج سودمندی را داشته باشد.

معاون مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: قرار است نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۹۴ مگاوات نیز در جوار این شهرک راه‌اندازی شود که در این حوزه نیز سرمایه‌گذاران برای کمک به پایداری انرژی خورشیدی، کمکی مؤثر خواهند کرد.