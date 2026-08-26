معاون وزیر ارتباطات در مراسم تکریم مدیرعامل پیشین و معارفه مدیرعامل جدید مؤسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص، استفاده از تجارب مدیران گذشته و حرکت مؤسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام در مسیر تحول، نوآوری و بهره‌وری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مراسم با حضور غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و رئیس مجمع مؤسسه پیام، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و بازرس قانونی مؤسسه برگزار شد.

در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات مازیار کشاورز در دوران تصدی مدیرعاملی مؤسسه پیام تقدیر شد و همچنین از اسماعیل گودرزی که در مقطعی اختیارات مدیرعامل مؤسسه به وی تفویض شده بود، به پاس خدمات و مسئولیت‌پذیری وی تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، حسین نعمتی با دریافت حکم انتصاب خود که به امضای سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسیده است، رسماً به عنوان مدیرعامل جدید مؤسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام معرفی شد.

مؤسسه پیام باید با رویکرد تحول و بهره‌وری حرکت کند

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، از خدمات مدیران پیشین مؤسسه پیام قدردانی کرد.

امیدی با تبریک انتصاب مدیرعامل جدید، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص، استفاده از تجربه مدیران گذشته و حرکت مبتنی بر تحول، نوآوری و بهره‌وری تأکید کرد و نقش مؤسسه پیام را فراتر از یک مجموعه اجرایی دانست.

رئیس مجمع مؤسسه پیام، فعالیت این مجموعه در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی را در ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت و ارائه خدمات به جامعه هدف مؤثر دانست و بر حفظ نقاط قوت، ارتقای کیفیت خدمات، توجه به نیاز‌های مخاطبان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی و امکانات موجود تأکید کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با همراهی مدیران و کارکنان مؤسسه و حمایت مجموعه وزارت ارتباطات، دوره جدید مدیریت پیام به ارتقای جایگاه این مؤسسه و تحقق اهداف آن منجر شود.

برنامه‌های دوره جدید بر مبنای خانواده‌محوری و عدالت‌محوری دنبال می‌شود

مدیرعامل جدید مؤسسه پیام نیز با گرامیداشت ایام ربیع، هفته دولت و هفته وحدت، از اعتماد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قدردانی کرد و از مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان مؤسسه و مدیران پیشین پیام برای تلاش‌ها و مسئولیت‌پذیری آنان تشکر کرد.

نعمتی با اشاره به محور‌های مورد تأکید وزیر ارتباطات در حکم انتصاب خود، خانواده‌محوری، عدالت‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین را از مبانی برنامه‌های دوره جدید مدیریت مؤسسه عنوان کرد.

وی تدوین برنامه اجرایی باشگاه پیام، تعیین سریع مسئولیت‌های مدیریتی، ثبت اساسنامه مؤسسه با اولویت و تعیین تکلیف اماکن پیام را از جمله اقدامات اولویت‌دار دوره جدید برشمرد و بر تسریع در اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد.

توجه ویژه به خانواده‌ها و توسعه خدمات ورزشی و رفاهی

بر اساس حکم وزیر ارتباطات، توجه ویژه به خانواده‌های کارکنان از طریق طراحی برنامه‌های ویژه برای همسران و فرزندان، توسعه اردو‌ها و برنامه‌های خانوادگی، غنی‌سازی اوقات فراغت، آموزش و استعدادیابی ورزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای استفاده از ظرفیت‌های مؤسسه، از محور‌های اصلی مورد تأکید در دوره جدید مدیریت پیام است.

توسعه سلامت و نشاط کارکنان، گسترش ورزش همگانی، توجه به سلامت جسمی، نشاط اجتماعی و سبک زندگی سالم، به‌ویژه برای بانوان، جوانان و کارکنان کم‌تحرک، از دیگر محور‌های این حکم به شمار می‌رود.

همچنین تقویت ورزش قهرمانی، استعدادیابی ورزشی و توسعه رشته‌های ورزشی، آکادمی‌ها و تیم‌های باشگاه پیام از جمله مأموریت‌های مورد تأکید در دوره جدید مدیریت این مؤسسه عنوان شده است.

در پایان این نشست، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره ارتقای جایگاه مؤسسه پیام، بهبود کیفیت خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود مطرح کردند و بر تداوم همدلی، همکاری و حمایت از برنامه‌های مدیریت جدید برای تحقق اهداف و مأموریت‌های مؤسسه تأکید کردند.