آزمایشگاه خدمات هوش مصنوعی؛ حلقه اتصال فناوری، استاندارد و اعتماد
رئیس آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارزیابی علمی و تخصصی محصولات و خدمات هوش مصنوعی را یکی از الزامات توسعه این فناوری در کشور دانست.
دکتر مژگان فرهودی، رئیس آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما
با اشاره به روند شکلگیری این آزمایشگاه اظهار کرد: فعالیتهای این مجموعه از سال ۱۴۰۱ و با انجام مطالعات تطبیقی در زمینه ارزیابی محصولات و خدمات هوش مصنوعی آغاز شد و در سال ۱۴۰۲، ورود عملیاتی به برخی حوزهها از جمله بازشناسی چهره و تشخیص پلاک در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در مرحله نخست، تمرکز بر مطالعه، بررسی و تهیه شیوهنامههای ارزیابی در حوزههای مختلف بود تا چارچوب لازم برای ارزیابی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور شکل بگیرد.
آغاز مسیر مرجعیت آزمایشگاهی در حوزه هوش مصنوعی
فرهودی با اشاره به دریافت مجوز مرجعیت آزمایشگاه گفت: حدود دو سال پیش، مجوز مرجعیت آزمایشگاه از سازمان فناوری اطلاعات دریافت شد و پس از آن، مسیر توسعه فعالیتهای آزمایشگاه در حوزه ارزیابی و سنجش محصولات و خدمات هوش مصنوعی با جدیت بیشتری دنبال شد.
وی ادامه داد: مرجعیت آزمایشگاهی در این حوزه به این معناست که ارزیابی محصولات هوش مصنوعی باید بر اساس معیارهای مشخص، روشهای آزمون قابل اتکا و شاخصهای فنی انجام شود تا نتیجه ارزیابی صرفاً مبتنی بر ادعای تولیدکننده یا برداشتهای غیرتخصصی نباشد.
چرا ارزیابی محصولات هوش مصنوعی اهمیت دارد؟
رئیس آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی با اشاره به تفاوت فناوری هوش مصنوعی با بسیاری از محصولات نرمافزاری متعارف گفت: در محصولات هوش مصنوعی، صرفاً بررسی عملکرد نرمافزاری محصول کافی نیست؛ بلکه باید میزان دقت، پایداری عملکرد، قابلیت اطمینان و عملکرد سامانه در شرایط مختلف نیز مورد سنجش قرار گیرد.
فرهودی افزود: ممکن است یک محصول در یک مجموعه داده یا شرایط خاص عملکرد مطلوبی داشته باشد، اما در شرایط واقعی و با تغییر دادهها، کیفیت عملکرد آن کاهش پیدا کند؛ بنابراین ارزیابی باید بهگونهای طراحی شود که بتواند عملکرد واقعی محصول را در سناریوهای مختلف مشخص کند.
وی تأکید کرد: هدف آزمایشگاه این است که میان «ادعای عملکرد» و «عملکرد قابل سنجش» تفاوت ایجاد شود و محصولات بر اساس شاخصهای فنی و آزمونهای مشخص، ارزیابی شوند.
از بازشناسی چهره و تشخیص پلاک تا توسعه دامنه ارزیابیها
رئیس آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی گفت: یکی از نخستین حوزههایی که در این مسیر مورد توجه قرار گرفت، محصولات مرتبط با بازشناسی چهره و تشخیص پلاک بود؛ حوزههایی که به دلیل کاربردهای گسترده، نیازمند معیارهای دقیق برای سنجش عملکرد هستند.
وی افزود: با توسعه فناوری هوش مصنوعی، دامنه محصولات و خدمات نیز در حال گسترش است و آزمایشگاه باید بتواند متناسب با این تحولات، روشهای آزمون و شاخصهای ارزیابی جدید را طراحی و بهروزرسانی کند.
فرهودی تصریح کرد: ارزیابی محصولات هوش مصنوعی یک فعالیت ایستا نیست و با تغییر فناوری، مدلها، دادهها و کاربردها، روشهای ارزیابی نیز باید بهصورت مستمر بهروزرسانی شوند.
آزمایشگاه؛ حلقه اتصال تولیدکننده، حاکمیت و بازار
وی یکی از کارکردهای مهم آزمایشگاه را ایجاد یک زبان مشترک میان تولیدکنندگان، نهادهای حاکمیتی، دستگاههای بهرهبردار و بازار دانست و گفت: وقتی شاخصها و روشهای ارزیابی مشخص باشند، تولیدکننده میداند محصول خود را بر اساس چه معیارهایی باید ارتقا دهد و دستگاه بهرهبردار نیز میتواند با اطلاعات دقیقتری درباره کیفیت و توانمندی یک محصول تصمیمگیری کند.
رئیس آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی افزود: وجود یک مرجع ارزیابی تخصصی میتواند به شفافتر شدن بازار محصولات هوش مصنوعی کمک کند و زمینه را برای رقابت بر مبنای کیفیت و عملکرد واقعی فراهم سازد.
ضرورت تدوین استانداردهای بومی و بهرهگیری از ظرفیت متخصصان
فرهودی با تأکید بر ضرورت تدوین و توسعه استانداردها و شیوهنامههای ارزیابی گفت: یکی از نیازهای جدی کشور، ایجاد چارچوبهای دقیق و متناسب با نیازهای داخلی برای ارزیابی محصولات و خدمات هوش مصنوعی است.
وی افزود: در این مسیر باید از ظرفیت دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای دانشبنیان، متخصصان، نخبگان و مجموعههای صنعتی استفاده شود تا استانداردها و روشهای ارزیابی از یک سو از پشتوانه علمی برخوردار باشند و از سوی دیگر با نیازهای واقعی بازار و صنعت انطباق داشته باشند.
ارزیابی؛ پیششرط توسعه اعتماد به هوش مصنوعی
رئیس آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی با بیان اینکه توسعه هوش مصنوعی بدون اعتماد عمومی و سازمانی پایدار نخواهد بود، گفت: یکی از پایههای ایجاد اعتماد، امکان سنجش و ارزیابی مستقل عملکرد محصولات است.
فرهودی تأکید کرد: زمانی که یک محصول هوش مصنوعی بر اساس شاخصهای مشخص و روشهای آزمون استاندارد ارزیابی شود، تصمیمگیران، دستگاههای اجرایی و مصرفکنندگان میتوانند شناخت دقیقتری از قابلیتها و محدودیتهای آن داشته باشند.
وی افزود: آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی تلاش میکند با توسعه زیرساختها، روشهای آزمون و چارچوبهای ارزیابی، نقش خود را در شکلگیری زیستبوم قابل اعتماد هوش مصنوعی در کشور ایفا کند.
حرکت به سمت شبکه ارزیابی محصولات هوش مصنوعی
فرهودی در پایان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود کشور گفت: ارزیابی محصولات و خدمات هوش مصنوعی موضوعی گسترده و چندرشتهای است و برای توسعه آن باید از توان دانشگاهها، آزمایشگاههای تخصصی، شرکتهای دانشبنیان، مراکز تحقیقاتی و متخصصان حوزههای مختلف استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد یک نظام ارزیابی منسجم، تخصصی و قابل اتکا برای محصولات و خدمات هوش مصنوعی است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان توانمند، مسیر ورود محصولات باکیفیت به بازار تسهیل و زمینه برای توسعه کاربردهای قابل اعتماد هوش مصنوعی در کشور فراهم شود.