مدیرکل صدا و سیمای استان گلستان گفت: دشمنان امت اسلامی به صورت مستمر در جهت ایجاد اختلاف و چنددستگی در جوامع اسلامی حرکت می کنند و از این کار خسته نمی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رسول شکری نیا در مراسم جشن وحدت در جامعه المصطفی العالمیه گرگان تاکید کرد: حیات دشمنان اسلام در ایجاد تفرقه و چند دستگی در امت اسلامی است و علما و نخبگان و اندیشمندان مسلمان باید در برابر این فتنه انگیزی ها هوشیار و آگاه باشند.

شکری نیا افزود: برقراری وحدت در جامعه حول محورهای مشترک مانند، خداسبحان، اسلام ، قرآن کریم و ولایت و رهبری تکلیفی واجب و ضامن اقتدار و شکست ناپذیری کشور در برابر توطئه های دشمنان است.

وی تاکید کرد: امروز مهمترین دستور و راهکار رهبری معظم شهید و رهبر معظم انقلاب حفظ وحدت و انسجام ملت و اقوام و مذاهب مختلف کشور است و تجلی آن در میدان خیابان است که همزمان در میدان نبرد، میدان دیپلماسی و میدان رسانه هم متجلی است.

مدیرکل صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمنان امت اسلامی در برابر موج گسترش دین مبین اسلام؛ تلاش کردند با خلق و حمایت از برخی گروهک ای منحرف مانند داعش چهره اسلام را نزد جهانیان مخدوش کنند اما رهبر شهید انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین منادی وحدت و تقریب در برابر این فتنه ها با تبیین اسلام ناب محمدی (ص) چهره ای مبتنی بر رحمت، عطوفت و انسانیت از اسلام را به جهانیان معرفی کرد.