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به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش، سمپوزیوم علمی «شرقشناسی بدون ایرانشناسی؛ امکان یا امتناع؟» ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، در خانه حکمت ایرانیان در وین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سمپوزیوم با حضور و مشارکت جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات شرقشناسی، ایرانشناسی، فلسفه و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد و ریاست آن را پروفسور رودیگر لولکر، از شرق شناسان برجسته اتریش بر عهده خواهد داشت.
هدف اصلی این سمپوزیوم، گفتوگوی علمی آزاد و انتقادی درباره نقشههای علمی شرقشناسی و جایگاه ایران و ایرانشناسی در شکلگیری، تحول و آینده این حوزه است.
پرسش محوری سمپوزیوم این است که آیا میتوان از «شرقشناسی» بهعنوان یک حوزه علمی مستقل سخن گفت، بدون آنکه ایرانشناسی و شناخت تاریخ، فرهنگ، زبان، اندیشه و تمدن ایران فارغ از جانبداریهای سیاسی و غیرعلمی، در کانون توجه قرار داشته باشد؟
در این سمپوزیوم، دیدگاهها و پاسخهای شماری از استادان و صاحبنظران برجسته که پیشتر در اختیار دبیرخانه سمپوزیوم قرار گرفته است، ارائه و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
از جمله این صاحبنظران میتوان به پروفسور سید حسین نصر، استاد غلامرضا اعوانی، دکتر ژاله آموزگار، پروفسور رودیگر لولکر، پروفسور ایان آلموند و دکتر نصرتالله رستگار اشاره کرد.
قرار است دیدگاههای ارائهشده در این نشست، زمینهای برای گفتوگویی علمی و میانرشتهای درباره نسبت شرقشناسی با ایرانشناسی، تحولات مفهومی و روششناختی مطالعات شرق، و نقش ایران در بازتعریف این حوزه فراهم آورد.
در این سمپوزیوم، سخنرانیهایی هم از سوی دکتر رضا غلامی، دکتر ویکتور سابو و پروفسور نصرت الله رستگار ارائه خواهد شد.
برگزاری این سمپوزیوم، همچنین فرصتی برای بررسی این پرسش اساسی خواهد بود که آیا میتوان نقشههای علمی متنوع شرقشناسی را بدون جایگاه محوری و تعیینکننده ایرانشناسی ترسیم کرد، یا آنکه ایرانشناسی (با قرائتهای مختلف) یکی از مؤلفههای بنیادین و جداییناپذیر این نقشه علمی است؟