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در نشست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم شفافیت فرآیندهای تجاری و تسهیل فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، سند برنامه راهبردی مبارزه با قاچاق کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مسئول بهمنظور اجرای مؤثر سیاستهای پیشگیرانه و مقابلهای در حوزه قاچاق کالا تأکید شد.
همچنین حاضران بر لزوم شفافسازی فرآیندهای تجاری و توسعه تبادل اطلاعات سامانهای در مناطق آزاد تأکید کردند. بر اساس این رویکرد، یکپارچهسازی و تبادل برخط اطلاعات میان سامانههای مرتبط میتواند ضمن افزایش نظارت و شفافیت، زمینه رصد دقیقتر جریان کالا و فعالیتهای تجاری را فراهم کرده و از شکلگیری بسترهای غیرشفاف در فرآیندهای اقتصادی جلوگیری کند.
در ادامه، تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی مناطق آزاد بهعنوان یکی از محورهای مهم این نشست مطرح شد. حاضران بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات نظارتی و سیاستهای تسهیلگر اقتصادی تأکید کردند تا فرآیندهای کنترلی و نظارتی، ضمن تأمین اهداف مبارزه با قاچاق، به مانعی برای فعالیت قانونی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تبدیل نشود.
از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست، کاهش و حذف فرآیندهای زائد و موازی بروکراسی اداری در مسیر راهاندازی صنایع و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد بود. بر این اساس، تسریع فرآیندهای صدور مجوز، کاهش تشریفات غیرضروری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات دستگاههای اجرایی، از الزامات تحقق رویکرد توسعه تولید و صادراتمحوری در مناطق آزاد عنوان شد.