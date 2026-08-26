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معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد؛ طرحهای حفاظت از حیات وحش نباید مختص حیوانات جذاب و دوست داشتنی باشد و این موضوع در برنامه ریزیها در نظر گرفته میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح مهمترین قعالیتها و برنامههای این سازمان در دو سال گذشته، از انجام پژوهشها و مطالعات دقیق برای شناسایی گونههای جانوری و همچنین تهیه اطلس زیستبومهای کشور خبر داد و گفت؛ در این رویکرد بجای محدود کردن توجهات به گونههای جذاب و یا قابل شکار، به حفاظت علمی از کل تنوع زیستی پرداخته میشود.
ظهرابی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق تنوع زیستی کشور گفت: باید تنوع زیستی کشورمان را بشناسیم، علمی حفاظت کنیم و در این راه از دانش بهره ببریم، در حفاظت باید از این نگاه که صرفاً گونههای کاریزماتیک را حفاظت کنیم، عبور کنیم و به سمت حفاظت از تنوع زیستی گونهای برویم که ممکن است خیلی هم جذابیت نداشته باشد، مثلاً درباره وزغ تالشی برنامه داریم و شرایط حفاظتی این گونه را بررسی میکنیم و بر اساس آن برنامهریزی و حفاظت را انجام میدهیم.
وی افزود: مطالعات دقیقی را برای شناسایی گونهها در دست اجرا داریم و تهیه اطلس زیستبومهای کشور را شروع کردهایم. غیر از آن، مدیریت مناطق حفاظتشده و شناسایی و انتخاب مناطق را نیز در دستور کار داریم و در تلاشیم از حفاظت سنتی عبور کنیم و به روشهای علمی مبتنی بر معیارهای تنوع زیستی، شاخصهای تنوع زیستی و ارزشهای تنوع زیستی برسیم.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در واقع ملاک انتخاب مناطق جدید ما نیز همین خواهد بود و از رویکرد توجه به وجود گونههایی که کاریزماتیک یا گونههای قابل شکار که در گذشته در سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان یک رسم قدیمی وجود داشته، عبور خواهیم کرد.
ظهرابی اضافه کرد: بنابراین ایجاد بانک اطلاعاتی، تولید دادهها، ذخیرهسازی و استفاده مناسب از دادهها در کنار مشارکت مردم و سایر ذینفعان مانند دانشگاهیان و متخصصان، به ما کمک میکند تا بتوانیم یک مدیریت علمی، کارآمد و مؤثر را با مشارکت جامعه محلی و دیگر ذینفعان در حوزه تنوع زیستی شکل دهیم.
وی مشارکت مردم در طرحهای حفاظت از محیط زیست را امری جدی و مورد تاکید در دولت چهاردهم توصیف کرد و گفت: رویکرد اصلی سازمان در حوزه محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی، گذر از «حفاظت برای مردم» به «حفاظت با مردم» با اولویت جامعه محلی است و در همین رویکرد نزدیک به ۳۹ طرح با مشارکت مردم برای حفاظت از تنوع زیستی در کشور در حال اجرا است.
ظهرابی با بیان اینکه موضوع مشارکتپذیری و نقش دادن به مردم، کاملا جدی و با اهمیت است، اظهار داشت: در این رویکرد طبیعتاً جامعه محلی که بخشی جداییناپذیر از واقعیتهای یک منطقه تحت حفاظت هستند، در اولویت قرار دارند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه بکارگیری روشهای نوین و فناوری را ضروری خواند و گفت:موضوع دانشمحوری و استفاده از فناوریهای نوین برای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی در دستور کار قرار گرفته و طبیعتاً استفاده از کارگروههای مشورتی متنوع با حضور متخصصان، دانشگاهیان، اساتید، محققان آزاد، جامعه محلی، حتی برای بهرهگیری از دانش سنتی موجود و افراد با تجربهای که در حوزههای مختلف فعالیت کردهاند نیز بخش دیگری از کارهای ما را به خود اختصاص داده است.
ظهرابی موضوعاتی مانند شفافیت در کارها، پاسخگویی و گزارشدهی را از اولویتهای سازمان محیط زیست عنوان کرد و اضافه کرد: در کنار آنها، طبیعتاً دیپلماسی محیطزیست، ظرفیتسازی در منابع انسانی و جانشینپروری نیز جزو اولویتهایی است که در معاونت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی دنبال میشود.