رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: بر اساس مصوبه شورای تأمین کیش، تعدادی از مدارس مستقر در محدوده پایگاه هوایی، از آغاز سال تحصیلی جدید در فضا‌های آموزشی جدید فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائی فرد، گفت: براساس مصوبه شورای تأمین کیش و با توجه به جابه‌جایی مدارس مستقر در پایگاه هوایی، محل فعالیت واحد‌های آموزشی مشمول در محل‌های جدید فعالیت خواهند کرد.

او افزود: دبیرستان ۲۲ بهمن به همراه دبیرستان بعثت به مدرسه جدید الاحداث واقع در فاز ۷ صدف منتقل می‌شوند.

دبستان شهید فکوری در نوبت ثابت عصر، در دبستان اندیشه مستقر خواهد شد.

دبستان جمهوری اسلامی نیز در نوبت ثابت عصر، در دبستان البرز فعالیت خواهد کرد.

دبیرستان رازی به محل دبیرستان بعثت منتقل می‌شود تا زمینه توسعه فضای آموزشی دبستان اندیشه و دبستان شهید فکوری فراهم شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: جابه‌جایی مکان‌های فضا‌های آموزشی با رعایت ملاحظه‌های آموزشی و رفاهی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان انجام خواهد شد.

رجائی فرد، گفت: امید است با همراهی و همدلی معلمان و فرهنگیان و همراهی دانش آموزان و اولیا، سال تحصیلی جدید را با نشاط و امید آغاز کنیم و با گام‌های استوار در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی، آینده‌ای روشن و سرشار از موفقیت برای فرزندانمان رقم بزنیم.