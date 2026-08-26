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مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان فارس گفت: مرکز آموزشی جدید برای دانشآموزان با نیازهای ویژه در شیراز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان فارس از بهرهبرداری از یک مرکز آموزشی جدید برای دانشآموزان با نیازهای ویژه خبر داد و گفت: این مرکز با مشارکت خیران و همکاری ادارهکل نوسازی مدارس استان، با هدف فراهم کردن فضای آموزشی استاندارد برای این دانشآموزان به بهرهبرداری رسید.
حیاتی در آیین بهرهبرداری از این مرکز اظهار داشت: این طرح با همت بانو حیات عربزاده و پیگیری فرزندان ایشان، در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با زیربنای ۲ هزار مترمربع در دو طبقه ساخته شده است.
وی افزود: ۵۰ درصد از هزینههای اجرای این مرکز توسط خیر تأمین و ۵۰ درصد دیگر از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی فارس با اشاره به برنامههای آتی تصریح کرد: دو طرح دیگر نیز در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد که یکی از آنها، پروژهای ملی و فاخر ویژه دانشآموزان مبتلا به اوتیسم است که از طرحهای کمنظیر در کشور محسوب میشود. وی همچنین از ساخت یک سالن ورزشی با استانداردهای ویژه و چندین پروژه خیرساز دیگر در شهرهای صدرا و ناحیه چهار شیراز خبر داد.
حیاتی با ارائه آماری از وضعیت دانشآموزان استان گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار دانشآموز با نیازهای ویژه بهصورت اختصاصی در مدارس استثنایی استان تحصیل میکنند و بیش از ۲۰ هزار دانشآموز دیگر نیز از طریق طرحهای آموزش فراگیر و تلفیقی در مدارس عادی از خدمات آموزشی بهرهمند هستند.
وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما بر این است که با توسعه پیوسته فضاهای آموزشی مناسب، زمینه تحقق عدالت آموزشی و رعایت حقوق اجتماعی و آموزشی دانشآموزان با نیازهای ویژه بیش از پیش فراهم شود.