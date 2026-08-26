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فرزند شهید دکتر محمدجواد باهنر از تغییر محورهای موضوعی دومین دوره همایش جایزه ملی شهید باهنر خبر داد و گفت: امسال در شورای سیاستگذاری بنیاد علم و فناوری مصطفی، محورهای موضوعی با توجه به سند تحول بنیادین و سند ملی برنامه درسی آموزش و پرورش، بازنگری و ۱۴ محور برای بررسی آثار در نظر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ناصر باهنر گفت: در نخستین دوره همایش جایزه ملی شهید باهنر ، آثار در هشت حوزه موضوعی بررسی شد و از میان آثار ارسالشده، برگزیدگان و شایستگان تقدیر ، با نظر هیئت داوران انتخاب شدند.
وی افزود : امسال در شورای سیاستگذاری بنیاد علم و فناوری مصطفی ، محورهای موضوعی دومین همایش جایزه ملی شهید باهنر با توجه به سند تحول بنیادین و سند ملی برنامه درسی آموزش و پرورش بازنگری و ۱۴ محور برای بررسی آثار در نظر گرفته شد که این محورها ، شامل تفکر و حکمت، ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت بدنی، کار و فناوری، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، زبانهای خارجی، آداب و مهارتهای زندگی و آداب خانوادگی، تعامل با دانشآموزان، تعامل با معلمان و خانواده، امور تربیتی، تربیت معلم و آموزش خانواده است.
عضو جایزه ملی شهید باهنر گفت: آثار علمی و تألیفی ارسالشده در این محورها ، از نظر محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند و داوری آثار انجام شد. در محور سلامت، هیچ اثری حائز رتبه نخست نشد و امیدواریم در دورههای آینده معلمان پیشکسوت در این حوزه حضور بیشتری داشته باشند.
وی ثبت و ماندگار شدن تجربههای علمی و آموزشی معلمان را یکی از ضرورتهای این جایزه دانست و افزود: تجربههای معلمان میتواند در قالب مقاله یا کتاب ثبت شود تا برای دیگران قابل استفاده باشد.
ناصر باهنر همچنین با اشاره به سوابق علمی پدرش گفت: شهید محمدجواد باهنر از جمله شخصیتهایی بود که در کنار تحصیلات حوزوی، وارد دانشگاه شد و در مقطع کارشناسی در رشته الهیات و در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته علوم تربیتی تحصیل کرد.
وی افزود : شهید باهنر پس از سالها تحصیل در کرمان، تهران و نجف، به دنبال حوزهای بود که بتواند در آن مؤثر باشد و در نهایت آموزش و پرورش را انتخاب کرد. او دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی را یکی از مهمترین عرصهها برای فعالیت خود میدانست.
ناصر باهنر، با اشاره به فعالیت پدرش در حوزه آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۳ سال طول کشید تا شهید باهنر به حوزهای که میخواست در آن فعالیت کند، یعنی آموزش و پرورش، وارد شود و در این مدت تألیفات متعددی برای کودکان، نوجوانان و جوانان انجام داد.
وی افزود: شهید باهنر معتقد بود از طریق کتابهای درسی میتوان بسیاری از معارف و مفاهیمی را که نوجوانان و جوانان با آنها آشنا نبودند، به آنها منتقل کرد و زمینههای فکری و فرهنگی جامعه را شکل داد.
باهنر با اشاره به وقایع سال ۱۳۵۶ گفت : در آن سال مجموعهای از کتابهای دینی دوره متوسطه برای بررسی برده شد و بخشهایی از مطالب این کتابها خط قرمز خورد. علت این بود که مطالب کتابها درباره زندگی اجتماعی و مسائل جامعه بود.
وی افزود : این اتفاق نشان میدهد فعالیت شهید باهنر در تألیف کتابهای درسی، تنها به نگارش مطالب آموزشی محدود نبود، بلکه محتوای این کتابها بر هویت دینی و فکری دانشآموزان اثر میگذاشت.