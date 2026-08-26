پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاههای ما باید از یک مقطعی به بعد، پژوهشگران و محققان خود را به سمت «نظریهپردازی» سوق دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر بیژن رنجبر در آیین رونمایی از سامانه کرسیهای نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن عرض سلام و ادب خدمت پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای گفت: پیش از این، کمیتههای دستگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل نشده بود، اما خوشبختانه امروز مجوز فعالیت ۳۳ کمیته دستگاهی نظریهپردازی علمی دریافت میشود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح جزئیات این اقدام خاطرنشان کرد: این ۳۳ کمیته شامل ۳۱ استان کشور به همراه دو واحد جامع و مستقل علوم و تحقیقات و نجفآباد خواهد بود.
وی این اقدام را گامی مبارک و تحولآفرین در سطح کشور دانست و افزود: با فعالیت گسترده دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا در این عرصه پیشگام باشیم.
دکتر رنجبر با تأکید بر اهمیت این موضوع یادآور شد: بحث نظریهپردازی از دغدغههای جدی امام شهید بود که بارها در فرمایشات، سخنرانیها و آثار خود به آن اشاره میفرمودند.
وی خاطرنشان کرد: انشاءالله با بهرهگیری از رهنمودهای حضرت آیتالله رشاد و مجموعه، تدابیر پیشرو، این مهم را با تمام توان در دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری کرده و به ثمر خواهیم رساند.
دکتر رنجبر با تمجید از ظرفیت علمی کشور تصریح کرد: خوشبختانه ما اندیشمندان و دانشمندان بسیار برجستهای در کشور داریم که چه در دانشگاههای دولتی و چه در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول فعالیت، تحقیق و پژوهش هستند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با آسیبشناسی روند کنونی پژوهشها ادامه داد: متأسفانه نتایج تحقیقات این عزیزان معمولاً غالباً به صورت گزارشهای علمی (Scientific Reports) در مجلات مختلف منتشر میشود؛ گزارشهایی که اگرچه ممکن است دارای نوآوری هم باشند، اما الزاماً تبدیل به «نظریه» نمیشوند.
دکتر رنجبر با نقد این رویکرد خاطرنشان کرد: بنده همواره این دیدگاه و انتقاد را مطرح کردهام که دانشگاههای ما باید از یک مقطعی به بعد، پژوهشگران و محققان خود را به سمت «نظریهپردازی» سوق دهند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با طرح پرسشی در این زمینه ادامه داد: آیا استادی که ۱۰۰ مقاله علمی منتشر کرده، اگر پژوهشهایشان در راستای هدف مشخصی باشد، نباید مقالات بعدی به سمت نظریه پردازی سوق یابد؟ و بالاخره منجر به ارائه نظریهای در سطح بین المللی شود؟
وی افزود: البته این موضوع بسته به حوزه تخصصی و علمی هر فرد متفاوت است؛ ممکن است پژوهشگری پس از نگارش ۷۰ مقاله شرایط ورود به عرصه نظریهپردازی را پیدا کند و دیگری پس از ارائه ۱۶۰ یا ۳۰۰ مقاله به این سطح برسد، اما در هر صورت این اتفاق باید رخ دهد و حرکت به این سمت یک ضرورت است.
دکتر رنجبر بیان کرد: سال ۱۳۸۴ امام شهید بحث «مرجعیت علمی» را مطرح کردند؛ موضوعی که بارها در سخنرانیهای مختلف نیز بر احیای وضعیت و توان علمی در ایران اسلامی تأکید فرمودند. امام شهید در خصوص تحقق مرجعیت علمی دو شاخص اصلی را تبیین فرمودند؛ نخست اینکه باید در میان سرآمدان علمی جهان قرار بگیریم و دوم اینکه بتوانیم نیازهای اساسی کشور را برطرف سازیم.
وی با تبیین مسیر پژوهشهای هدفمند اظهار داشت: اگر استاد یا پژوهشگری در مسیر تحقیقاتی خود برنامههای ۵ یا ۱۰ ساله تعریف کرده و پیش رفته است، باید در نقطهای به نتیجه و دستاوردی ملموس برسد؛ یا باید موفق به تولید «نظریه» شود، یا اگر در لبه دانش و هسته علمی حرکت نمیکند، باید به سمت تولید محصول گام بردارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: در نهایت باید حداقل یکی از این دو مسیر که مورد تأکید امام شهید نیز بوده است محقق شود؛ هرچند دستیابی به هر دو هدف، یعنی هم تولید نظریه و هم تولید محصول، بسیار مطلوبتر خواهد بود. حرکت در مسیر این دو مؤلفه تعیینشده از سوی امام شهید، همان راهکاری است که ما را به مرجعیت علمی خواهد رساند.
وی با نقد نگاههای سطحی به شاخصهای رشد علمی تصریح کرد: مرجعیت علمی صرفاً به معنای بالا بودن تعداد ارجاعات (citations) نیست؛ زیرا برخی از اساتید ما این دیدگاه را دارند که ارائه مقالاتی با ارجاع علمی بالا به منزله تحقق مرجعیت علمی است، در حالی که این شاخص به تنهایی کفایت نمیکند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اگر بخواهیم همان هدف والا یعنی «تبدیل شدن زبان فارسی به زبان رایج علمی در جهان» که از آرمانها و دیدگاههای امام شهید بود، محقق شود، شرط لازم آن دستیابی به نظریاتی قوی و متقن در رشتههای مختلف در سطح بینالمللی است.
دکتر رنجبر توضیح داد: تنها در صورت دستیابی به چنین نظریات علمی محکم و ریشهداری در سطح جهان است که میتوانیم انشاءالله به سمت تبدیل شدن زبان فارسی به زبان علمی رایج جهان حرکت کنیم.
وی در ادامه از برنامههای عملیاتی این دانشگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر هشت بسته سیاستی را ابلاغ کردهایم که یکی از محورهای اصلی در بستههای آموزشی و پژوهشی ما، موضوع «نظریهپردازی» است. ما بودجه اختصاصی و مجزایی را برای این امر در نظر گرفتهایم؛ تخصیص بودجه و در پی آن ارزیابی و پایش دقیق سیستم، بهروشنی نشاندهنده جدیت ما در اجرای این مسیر است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این مسیر تصریح کرد: امیدوارم با فعالیتی که اکنون آغاز شده و با جدیت پیش خواهد رفت، بتوانیم در گامهای نخست بدون آنکه بخواهم شعار بدهم در زمینههای مختلف، کار را با ارائه سالانه یک یا دو نظریه آغاز کنیم. قطعاً دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.
همچنین در این مراسم، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس حمایت از کرسیهای نظریه پردازی با اشاره به کارنامه کرسیهای نظریهپردازی در کشور اظهار داشت: ده هزار کرسی ترویجی در سراسر کشور برگزار شده و ۱۳۰ تا ۱۴۰ کمیته دستگاهی در دانشگاههای مختلف تشکیل گردیده است؛ به طوری که در اکثر دانشگاههای عمده کشور کمیته دستگاهی داریم.
رئیس حمایت از کرسیهای نظریه پردازی با تشریح ظرفیتهای ویژه این دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ کمی بزرگترین دانشگاه کشور و یکی از گستردهترین دانشگاههای دنیا به شمار میرود.
رئیس حمایت از کرسیهای نظریه پردازی توضیح داد: نخستین شرط نظریه این است که کار دارای روش علمی باشد؛ یعنی منطق داشته و روش آن درست باشد، نه اینکه هر ادعایی مطرح شد بگوییم نظریه است، چرا که علم و نظریه دارای روش مشخص هستند. دومین شرط، رعایت اخلاق است؛ مناظرهها باید به صورت محترمانه و متخلقانه برگزار شوند.
آیتالله رشاد سومین شرط را وجود حرف و ایده نو دانست و تصریح کرد: شرط سوم این است که کار واقعاً مشتمل بر حرف نو باشد. انشاءالله با فعال شدن کرسیها در این مجموعه، باید احراز کنیم که این حرف جدید است و فرد دیگری قبلاً این مطالب را مطرح نکرده باشد؛ زیرا اگر قبلاً مطرح شده باشد، مالکیت فکری آن متعلق به شخص دیگری خواهد بود و نظریه جدید محسوب نمیشود.