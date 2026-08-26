هزار و ۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی در سومین روز هفته دولت با حضور وزیر کشور افتتاح و تحویل متقاضیان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون شهرسازی و معماری وزرات راه و شهرسازی در آئین افتتاح و تحویل این واحد‌ها در بیرجند گفت: در دولت چهاردهم ۱۸هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان استان تحویل شده و تاکنون ۲ همت اعتبار نیز به سایت‌های ملی مسکن اختصاص یافته است.

غلامرضا کاظمیان افزود: امروز در بیرجند به نمایندگی از این طرح ها، طرح ۱۳۰ واحدی شهید بصیری پور با زیربنای هر واحد ۱۰۵ متر مربع افتتاح شد.

وی گفت: سهمیه خراسان جنوبی در طرح نهضت ملی مسکن حدود ۱۱ هزار و ۶۳۰ واحد بوده که با حمایت‌های صورت گرفته به سه برابر افزایش یافته است.

کاظمیان افزود: در استان تا امروز در دولت چهاردهم ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی افتتاح شده و تا پایان سال هم ۴ هزار و ۳۰۰ واحد دیگر افتتاح می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری وزرات راه و شهرسازی همچنین گفت: خدمات زیربنایی ۱۹ هزار واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی تاکنون تامین شده است.

کاظمیان با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۳۱ هزار متقاضی دریافت زمین جوانی جمعیت بوده‌اند افزود: ۲۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و از این تعداد ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد زمین به متقاضیان تحویل شده و ۸ هزار زمین دیگر نیز آماده تحویل است.