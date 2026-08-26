پخش زنده
امروز: -
رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی با اشاره به بهبود چشمگیر ذخایر سوخت مایع نیروگاهها در مقایسه با پارسال گفت: ذخایر نفت و گاز نیروگاهها از حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیارد لیتر در مدت مشابه پارسال به ۳.۲ میلیارد لیتر افزایش یافته و نشستهای هفتگی قرارگاه در شهریور برای تأمین سوخت نیروگاهها، تعمیرات شبکه و مدیریت ناترازی گاز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی، با اشاره به نشست این قرارگاه با حضور نایبرئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس و معاونان وزارتخانههای نفت و نیرو ا فزود: آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان ارشد دو وزارتخانه نفت و نیرو نشاندهنده شرایط بسیار مناسب ذخایر سوخت مایع کشور است.
رمضانعلی سنگدوینی، افزود: پارسال حدود ۱۰ نشست فشرده با حضور وزیران و معاونان وزارتخانههای نفت و نیرو برگزار شد که نتیجه آن ذخیرهسازی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر سوخت در مخازن نیروگاهها و عبور مطلوب از زمستان بدون بحران خاموشی بود.
وی درباره آخرین وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهها گفت: در حالی که ذخایر نفت و گاز نیروگاهها در مدت مشابه پارسال حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیارد لیتر بود، این رقم اکنون به ۳.۲ میلیارد لیتر رسیده است.
رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژیافزود: در بخش نفتکوره نیز شرایط پایدار است و در شرایط خاص، با تلاش مجموعه صنعت نفت، بخش بزرگی از چهار فاز پالایشگاهی آسیبدیده بازسازی و به چرخه بازگشته است.
سنگدوینی با تأکید بر استمرار نشستهای نظارتی تصریح کرد: قرار است در طول شهریور، نشست قرارگاه بهصورت هفتگی و با حضور وزیران نفت و نیرو برگزار شود.
وی گفت: هدف اصلی این نشستها تأمین سوخت نیروگاهها، انجام بهموقع تعمیرات اساسی شبکه و مدیریت ناترازی گاز است تا در فصل سرما بههیچوجه گاز بخش خانگی و تجاری، بهویژه در استانهای شمالی کشور، قطع نشود.
رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی با قدردانی از همراهی مردم و دستگاههای اجرایی در رعایت الگوهای مصرف انرژی تأکید کرد: اقدامهایی مانند تغییر ساعت اداری حدود ۲ هزار مگاوات صرفهجویی در اوج بار ایجاد کرد.
سنگدوینی افزود: هر میزان صرفهجویی در بخشهای خانگی و عمومی، مستقیماً به بخش صنعت و تولید هدایت میشود تا از توقف فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود و تداوم همراهی مردم و فرهنگسازی در مصرف بهینه، ضامن حفظ امنیت انرژی و اشتغال کشور است.