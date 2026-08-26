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بر اساس تازهترین آمار دبیرخانه یازدهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، تا سوم شهریورماه اطلاعات ۱۲۷ روستا از ۲۶ استان کشور در سامانه این رویداد ثبت شده است و فرایند ثبتنام همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، استان کرمانشاه با ثبت ۲۵ روستا، بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. پس از آن، کرمان با ۱۳ روستا، تهران با ۱۱ روستا، فارس و یزد هرکدام با ۸ روستا و اصفهان و سمنان هرکدام با ۶ روستا قرار دارند.
همچنین آذربایجان غربی، ایلام و خراسان رضوی هرکدام با ثبت ۵ روستا و هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد هرکدام با ۴ روستا، از دیگر استانهای دارای مشارکت قابلتوجه در این دوره هستند.
بررسی پراکندگی استانی ثبتنامها نشان میدهد که تاکنون از استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان و لرستان روستایی در سامانه ثبت نشده است.
با توجه به ادامه فرایند ثبتنام، انتظار میرود ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با هماهنگی فرمانداریها، بخشداریها، دهیاریها و فعالان فرهنگی محلی، زمینه حضور گستردهتر روستاها را فراهم کنند؛ بهگونهای که از هر شهرستان کشور دستکم یک روستا در این رویداد ملی ثبتنام و ظرفیتهای فرهنگی و ترویجی خود را معرفی کند.
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب با هدف تحقق عدالت فرهنگی، شناسایی و تقویت ظرفیتهای بومی، حمایت از ایدههای خلاقانه و گسترش دسترسی جوامع روستایی و عشایری به کتاب و فعالیتهای فرهنگی برگزار میشود.