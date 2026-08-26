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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری نخستین اجلاس تبیین شخصیت پیامبر اعظم(ص) از منظر صحیفه سجادیه در روز پنجشنبه پنجم شهریورماه جاری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، حجتالاسلام «عباس دانشی» از برگزاری نخستین اجلاس تبیین شخصیت پیامبر اعظم(ص) از منظر صحیفه سجادیه با سخنرانی «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از استادان برجسته در روز پنجشنبه پنجم شهریورماه جاری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تالار فرهنگ استان یزد خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه بیبدیل صحیفه سجادیه در تبیین معارف دینی افزود: صحیفه سجادیه صرفاً مجموعهای از دعاها نیست و گنجینهای عمیق از معارف توحیدی، اخلاقی، اجتماعی و تربیتی است که میتواند در شناخت ابعاد شخصیت پیامبر اعظم(ص) و پیوند دادن نسل امروز با سیره و آموزههای نبوی نقشآفرین باشد.
حجتالاسلام «عباس دانشی» بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازخوانی میراث اصیل اسلامی و عرضه آن با زبان قابل فهم برای جامعه معاصر هستیم و این اجلاس میتواند زمینهای برای همافزایی میان اندیشمندان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان به معارف اهلبیت(ع) باشد.
حجت الاسلام دانشی با تأکید بر نقش استان یزد در ترویج معارف قرآنی و دینی تصریح کرد: برگزاری اینگونه برنامهها در یزد که بهدرستی بهعنوان خاستگاه جریانهای فرهنگی و مذهبی شناخته میشود میتواند جایگاه این استان را در عرصه ترویج معارف اهلبیت(ع) بیش از پیش برجسته کند.
وی همچنین حضور دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس را نشانه اهمیت موضوع و توجه وزارتخانه به گسترش فعالیتهای فرهنگی مبتنی بر معارف ناب اسلامی عنوان کرد و گفت: حضور استادان برجسته صحیفه سجادیه کشور بر غنای علمی و محتوایی این رویداد خواهد افزود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، از عموم فرهیختگان، استادان دانشگاه، طلاب، هنرمندان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان دعوت کرد تا با حضور در این نشست در مسیر تبیین هرچه بهتر شخصیت پیامبر رحمت(ص) و معرفی ظرفیتهای معرفتی صحیفه سجادیه سهیم باشند.
رونمایی از چند جلد کتاب در زمینه صحیفه سجادیه وتجلیل از و پژوهشگران صحیفه سجادیه از دیگر برنامه های این اجلاس در استان یزد است.