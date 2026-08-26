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سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از بخش یک طرح بزرگ کشاورزی خوزستان در شهرستان شادگان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر گوهرگانی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به همراه هاشم خنفریپور، نماینده شادگان و جواد سلطانیکاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بخش یک طرح بزرگ کشاورزی خوزستان در شهرستان شادگان دیدن کرد. نادر علیزاده، جلال ابوالحسنی، مهران مصاحبی و محمد توحیدی مدیر آب و خاک خوزستان برگزار شد.
در این بازدید وضعیت ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی شادگان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس گزارشهای فنی، ۸ هزار هکتار از این اراضی هماکنون با کیفیت مطلوب و بدون نقص در حال بهرهبرداری است. همچنین در راستای توسعه زیرساختها، رفع نواقص فنی در ساحل چپ شادگان مورد تأکید قرار گرفت.
سرپرست معاونت وزارت جهاد کشاورزی در این بازدید گفت: ضروری است کشاورزان منطقه مسائل و چالشهای خود را شفاف بیان کنند تا با بهرهگیری از نظرات آنها، در مطالعات و اجرای فاز دوم پروژه، از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری شود
همچنین وضعیت بخشهایی از اراضی که دچار نواقص اجرایی هستند، بهویژه قسمتهایی از کانالهای بتنی که پوشش آنها تخریب شده و بهرهبرداری را با اختلال مواجه کردهاند، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستورات لازم جهت اصلاح و نوسازی آنها صادر شد.