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وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان از پایان مأموریت نظامی آلمان در عراق خبر داد. مراسم رسمی پایان این مأموریت در فرودگاه بینالمللی اربیل برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ به گفته منابع مطلع، شمار نیروهای آلمانی کمتر از ۴۰ مستشار نظامی بود که در چارچوب ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا و در زمینه آموزش و پشتیبانی از نیروهای پیشمرگه فعالیت میکردند.
وزارت پیشمرگه ضمن قدردانی از حمایتهای نظامی، پزشکی و پشتیبانی آلمان اعلام کرد این مستشاران پس از پایان مأموریت خود، خاک عراق را ترک کردند.