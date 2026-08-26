به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ به گفته منابع مطلع، شمار نیرو‌های آلمانی کمتر از ۴۰ مستشار نظامی بود که در چارچوب ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و در زمینه آموزش و پشتیبانی از نیرو‌های پیشمرگه فعالیت می‌کردند.

وزارت پیشمرگه ضمن قدردانی از حمایت‌های نظامی، پزشکی و پشتیبانی آلمان اعلام کرد این مستشاران پس از پایان مأموریت خود، خاک عراق را ترک کردند.