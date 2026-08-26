به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست انتظامی سوادکوه، از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا رپسول ۱۰۰۰ سی‌سی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی عابدیان این موتورسیکلت که فاقد مدارک گمرکی بود، با اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی شناسایی و توقیف شد. ارزش این وسیله نقلیه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده آن جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

پلیس سوادکوه از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به قاچاق کالا و ارز را با سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند.