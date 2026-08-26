مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس از آماده‌سازی و تحویل هزار و ۳۷۱ کلاس درس به چرخه آموزش و پرورش استان تا مهر امسال خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس در مراسم افتتاح مدرسه استثنایی «بانو سعادت» در شیراز از آماده‌سازی و تحویل هزار و ۳۷۱ کلاس درس به چرخه آموزش و پرورش استان تا مهرماه سال جاری خبر داد و تأکید کرد: در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، بیش از ۶۰۰ واحد آموزشی در این استان با مشارکت مردمی در حال اجرا است.

سینایی با اشاره به روند پیشرفت طرح‌های آموزشی در استان اظهار داشت: در یک سال گذشته، از مهر سال گذشته تاکنون، روند تکمیل کلاس‌های درس با سرعت دنبال شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۴۷ کلاس درس دیگر برای تکمیل این نهضت در استان باقی مانده و با برنامه‌ریزی دقیق، امید است تا نیمه نخست سال ۱۴۰۶، پایان نهضت مدرسه‌سازی در استان فارس را جشن بگیریم.

افتتاح مدرسه استثنایی بانو سعادت

مدیر کل نوسازی مدارس با اشاره به افتتاح مدرسه استثنایی «بانو سعادت»، از هزینه‌های ساخت این مرکز خبر داد و گفت: این مدرسه با مشارکت خانواده خیر، سعادت، و با استفاده از اعتبارات دولتی ساخته شده است.

وی تأکید کرد: این مرکز با توجه به نیاز‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، از معماری متناسب و تجهیزات اختصاصی برخوردار است تا بستر مناسبی برای آموزش آنها فراهم شود.

سینایی ضمن قدردانی از مشارکت خانواده سعادت در توسعه فضا‌های آموزشی فارس، این اقدام را نمونه‌ای از نقش‌آفرینی خیران در توسعه کشور دانست.