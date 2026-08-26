رونق گردشگری لرستان در گرو تکمیل زیرساختهای ریلی و هوایی
نماینده ولیفقیه در لرستان در شورای اداری استان باحضور وزیر میراث فرهنگی گفت: توسعه صنعت گردشگری این استان نیازمند تامین و تکمیل زیرساختهایی همچون حملونقل هوایی، ریلی، راههای ارتباطی، اقامتگاهها و فضاهای خدماتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نماینده ولیفقیه در لرستان در شورای اداری لرستان با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: گردشگری امروز تنها وسیلهای برای تفریح و گذران اوقات فراغت نیست، بلکه به یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی و زیرساختی در جهان تبدیل شده و درآمد این صنعت در سطح جهانی به بیش از یک هزار میلیارد دلار رسیده است.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی افزود: گردشگری علاوه بر ایجاد آرامش روحی و روانی و بهرهمندی از طبیعت، دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی عبرتآموزی است و کشورهای مختلف با سرمایهگذاری در این حوزه از ظرفیتهای آن برای پیشرفت و توسعه استفاده میکنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به چهار فصل بودن استان گفت: لرستان از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است و گاهی میان دو نقطه از استان حدود ۳۰ درجه اختلاف دما وجود دارد که نشاندهنده تنوع اقلیمی و طبیعی این منطقه است.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی ادامه داد: طبیعت زیبا، آبوهوای مناسب و فرهنگ غنی، ظرفیتهای مهم لرستان برای جذب گردشگر هستند و در کنار گردشگری طبیعی میتوان گردشگری فرهنگی، سلامت و مذهبی را نیز در استان توسعه داد.
وی تاکید کرد: بهرهگیری از این ظرفیتها بدون ایجاد زیرساختهای لازم امکانپذیر نیست و باید موضوع حملونقل هوایی، ریلی، جادهای، مراکز اقامتی و فضاهای خدماتی با جدیت دنبال شود.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به اهمیت فرودگاه استان اظهار کرد: اگر پروازهای هوایی لرستان با اختلال مواجه شود، بخشی از ظرفیت گردشگری استان نیز تحت تاثیر قرار میگیرد، بنابراین مجمع نمایندگان، استاندار و وزیر میراثفرهنگی باید برای حل اساسی این موضوع همکاری و پیگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: نمایندگان استان و استاندار لرستان تاکنون جلسات و پیگیریهایی در این زمینه داشتهاند و لازم است این موضوع تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شود.
وی همچنین اتصال لرستان به شبکه ریلی را از دیگر الزامات توسعه گردشگری دانست و گفت: تکمیل راهآهن دورود - خرمآباد و توسعه دسترسی ریلی شهرهای استان باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه شبکه ریلی و راههای مواصلاتی مناسب، نقش مهمی در رونق گردشگری دارند.
نماینده ولیفقیه در لرستان بر توسعه مهمانپذیرها، مراکز اقامتی و فضاهای تفریحی نیز تاکید کرد و افزود: ایجاد پارکها و امکانات خدماتی مورد نیاز گردشگران در نقاط مختلف استان باید در برنامه توسعه گردشگری قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به ظرفیتهای متعدد معرفیشده برای توسعه گردشگری لرستان اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان باید این ظرفیتها را به صورت جدی پیگیری کند و برنامه مشخصی برای تکمیل سالانه تعدادی از طرحها داشته باشد.
وی گفت: اگر اعتبارات محدود میان تعداد زیادی از پروژهها تقسیم شود، هیچکدام به نتیجه مطلوب نمیرسند؛ بنابراین باید با برنامهریزی استانداری، طرحها اولویتبندی شوند و هر سال تعدادی از پروژههای مهم به مرحله تکمیل برسند.
امام جمعه خرمآباد افزود: توسعه فرودگاه، اتصال به شبکه ریلی و تکمیل راههای مواصلاتی در کنار ایجاد زیرساختهای اقامتی و خدماتی، از الزامات ساماندهی صنعت گردشگری لرستان است و باید با اولویت دنبال شود.