به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک در این مراسم گفت: ایران اسلامی با صلابت مسیر عزت را در پیش گرفته است و مسلمانان در پرتو این ولادت با سعادت، شکوه و عظمت خود را حفظ می‌کنند.

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این مراسم با شکوه هرساله به مناسبت میلاد پیامبر صلح و رحمت و هفته وحدت با حضور و همیاری مردم منطقه و دیگر شهر‌های همجوار همراه با صرف شام و پذیرایی و اهدای هدایا در مسجد جامع روستای جامع بنارد شهرستان بستک برگزار می‌شود.