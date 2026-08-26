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ویژه برنامههای هفته وحدت و مراسم مولودی خوانی در مسجد جامع روستای چاه بِنارد شهرستان بستک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک در این مراسم گفت: ایران اسلامی با صلابت مسیر عزت را در پیش گرفته است و مسلمانان در پرتو این ولادت با سعادت، شکوه و عظمت خود را حفظ میکنند.
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این مراسم با شکوه هرساله به مناسبت میلاد پیامبر صلح و رحمت و هفته وحدت با حضور و همیاری مردم منطقه و دیگر شهرهای همجوار همراه با صرف شام و پذیرایی و اهدای هدایا در مسجد جامع روستای جامع بنارد شهرستان بستک برگزار میشود.