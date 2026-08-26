«سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای افتتاح طرح‌های هفته دولت و شرکت در اجلاسیه شخصیت پیامبر اعظم (ص) از منظر صحیفه سجادیه، به استان یزد سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای افتتاح طرح‌های هفته دولت و شرکت در اجلاسیه شخصیت پیامبر اعظم (ص) از منظر صحیفه سجادیه، امشب به استان یزد سفر می‌کند.

افتتاح مرکز سلامت بافق، حضور در مراسم آغاز عملیات ساخت یک هتل، افتتاح فرهنگسرای اندیشه غدیرحمیدیا، بازدید از طرح نیمه تمام مجتمع امام علی (ع)، حضور در اجلاسیه صحیفه سجادیه و رونمایی از سه جلد کتاب، افتتاح هنرستان مرحوم شیرغلامی، آغاز عملیات ساخت سالن پلاتو در اردکان، افتتاح هنرستان شهید مختاری از جمله برنامه‌هایی است که «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فردا پنجم شهریورماه در آن حضور می‌یابد.