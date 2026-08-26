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کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی تیمهای داوری دیدارهای سه نماینده خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اسامی داوران دیدارهای سه تیم خوزستانی در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در فصل ۱۴۰۵-۰۶ از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام شد.
بر اساس اعلام کمیته داوران، استقلال خوزستان روز جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس قوامین میهمان پیکان تهران خواهد بود.
احسان اکبری قضاوت این دیدار را برعهده دارد و علیرضا ایلدروم، علی فرزانمنش و رسول اولیایی کمکداوران این مسابقه هستند. رضا عبدوس نیز ناظر داوری خواهد بود.
وحید زمانی بهعنوان داور VAR و آتنا لشنی بهعنوان کمک VAR در این دیدار حضور خواهند داشت.
همچنین فولاد خوزستان از ساعت ۲۱ روز جمعه در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف استقلال تهران میرود.
فرهاد امینی داور این مسابقه است و حامد صفایی، صادق رستمی و مهرداد خسروی بهعنوان کمکداور فعالیت میکنند. بابک داوری نیز ناظر این دیدار خواهد بود.
علی سام داور VAR و شاهین یزدانی کمک VAR دیدار فولاد خوزستان و استقلال تهران هستند.
در دیگر دیدار نماینده خوزستان، صنعت نفت آبادان روز شنبه ۷ شهریورماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان مقابل مس شهربابک قرار میگیرد.
حسین امیدی داور این مسابقه است و فرهاد مروجی، امین قدیری و مسعودی حقیقی بهعنوان کمکداور انتخاب شدهاند. سعید علینژادیان نیز ناظر داوری این دیدار خواهد بود.
احمد محمدی داور VAR و فرهاد فرهادپور کمک VAR مسابقه مس شهربابک و صنعت نفت آبادان خواهند بود.