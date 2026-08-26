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در پی نشست هیئت گمرکی ایران و ترکیه در مرز بازرگان، تردد کامیونها در مرز بازرگان گوربلاغ افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر کل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران گفت: بر اساس نتایج اولیه این اقدامات، ضمن افزایش ظرفیت پذیرش و عبور کامیونها از گمرک بازرگان، تعداد کامیونهای عبوری در شبانهروز به بیش از ۳۵۰ دستگاه رسیده است و انتظار میرود، با تداوم همکاری، هماهنگی عملیاتی و رفع موانع موجود، تعداد کامیونهای عبوری از مرز بازرگان به تعداد ۴۰۰ دستگاه در شبانهروز افزایش یابد.
فاطمه اعتمادمقدم اظهار داشت: همچنین در این چارچوب، موضوعاتی از جمله هماهنگی شیفتهای کاری، تسهیل فرآیندهای کنترلی، مدیریت بهتر تردد کامیونهای خالی و ترانزیتی، کاهش توقفهای غیرضروری و تقویت ارتباط مستقیم میان مسئولان دو مرز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدامات با حمایت مقامات ارشد گمرکی دو کشور و با هدف کاهش هزینههای تجارت، افزایش سرعت جابهجایی کالا و توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری ایران و ترکیه ادامه خواهد یافت.