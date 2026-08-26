به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان در دولت وفاق ملی، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، توسعه زیرساخت‌های ورزشی در نقاط مختلف استان با هدف توزیع متوازن امکانات و ایجاد فرصت برابر برای بهره‌مندی مردم از فضا‌های ورزشی دنبال شده است.

سجاد بیرامی افزود: در این مدت ۶۷ طرح ورزشی در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسیده که شامل ۸ سالن سرپوشیده و ۵۹ فضای ورزشی روباز است.

بیرامی اعتبار هزینه‌شده برای این پروژه‌ها را ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مجموع مساحت این پروژه‌های افتتاح‌شده به حدود ۷۰ هزار مترمربع می‌رسد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان خاطرنشان کرد: در برنامه افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های ورزشی هفته دولت سال ۱۴۰۵ نیز ۵۴ پروژه ورزشی پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۲۰ پروژه آماده افتتاح و ۳۴ پروژه نیز آماده کلنگ‌زنی هستند.

وی افزود: از پروژه‌های آماده افتتاح، ۷ پروژه سرپوشیده و ۱۳ پروژه روباز بوده و در بخش پروژه‌های کلنگ‌زنی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

بیرامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف پروژه‌های ملی و طرح‌هایی که سال‌ها با وقفه مواجه بوده‌اند، گفت: یکی از رویکرد‌های مهم مدیریت ورزش استان، فعال‌سازی و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد بوده تا زیرساخت‌هایی که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند، وارد چرخه خدمت‌رسانی به مردم شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۳۹ پروژه ورزشی فعال در آذربایجان‌غربی در دست اقدام است که در مجموع حدود ۱۹۷ هزار مترمربع مساحت دارند و برآورد کلی اعتبار این پروژه‌ها حدود ۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی گفت: از این مجموعه، ۱۶۶ پروژه در مناطق روستایی و ۷۵ پروژه در مناطق شهری قرار دارند و همچنین ۱۳۷ پروژه روباز و ۷۲ پروژه سرپوشیده در حال اجرا یا پیگیری هستند. ۳۰ پروژه نیز در بخش تعمیر و تجهیز قرار دارند.

بیرامی با اشاره به حمایت‌های دولت در سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برای تکمیل و توسعه برخی پروژه‌های مهم ورزشی استان نیز اعتبارات ویژه‌ای اختصاص یافته است که از جمله آن می‌توان به ۱۲ میلیارد تومان برای پیست تارتان تختی ارومیه، ۳۰ میلیارد تومان برای استادیوم فوتبال سلماس، ۴۰ میلیارد تومان برای استادیوم فوتبال خوی و ۱۷ میلیارد تومان برای استادیوم فوتبال میاندوآب اشاره کرد.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در آذربایجان‌غربی صرفاً به افزایش تعداد پروژه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی، توزیع متوازن امکانات ورزشی در سطح استان، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه و کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است.

بیرامی خاطرنشان کرد: توجه به مناطق روستایی در کنار شهر‌ها یکی از محور‌های مهم این برنامه است و تلاش شده است توسعه فضا‌های ورزشی به شکلی دنبال شود که مردم مناطق مختلف استان، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، دسترسی مناسب‌تری به امکانات ورزشی داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، زمینه‌ساز توسعه ورزش قهرمانی و همگانی و در نهایت عزت و پیشرفت استان خواهد بود و این مسیر با جدیت ادامه پیدا می‌کند.