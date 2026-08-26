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سازمان ملل ورود اسرائیل به مرکز آنروا در بیتالمقدس شرقی را به شدیدترین لحن محکوم کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی سازمان ملل در یک نشست خبری گفت، درباره مرکز آموزش در بیت المقدس شرقی میتوانم بگویم که دبیر کل سازمان ملل اقدامات امروز نیروهای اسرائیل از جمله نیروهای امنیتی آن برای ورود غیرقانون به مرکز انروا در بیت المقدس شرقی اشغالی و آن اقدامات بدون مجوز را شدیدا محکوم میکند.
وی افزود: این تحولات دبیر کل را به شدت ناراحت کرد، زیرا این اقدام دانش آموزان کم سن را از آموزشهای ضروری محروم میکند. در بیش از ۷۰ سال گذشته این مرکز از هزاران آواره فلسطینی از طریق آموزش حمایت کرده بود. اقدامات امروز اسرائیل پنجمین مثال از اقدام غیرقانونی اسرائیل در این مرکز از ماه مه امسال بود. اسرائیل اقدامات غیرقانونی دیگری در مداخله در فعالیتهای آنروا در بیت المقدس شرقی انجام داده است.
سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل بار دیگر برای قانونی بودن فعالیتهای آنروا در سرزمینهای اشغالی تاکید کرد و گفت هیچ نهادی حق مداخله در فعالیتهای انروا ندارد. این اقدامات اسرائیل اصلا قابل قبول نیست و بر خلاف تعهدات اسرائیل بر اساس قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل و کنوانسیون مجوزها و مصونیتهای سازمان ملل است. دیوان عدالت بین المللی و توصیههای آن در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان میدهد که بر اساس تعهدات سازمان ملل در سرزمین فلسطین اشغالی، اسرائیل موظف است که در فعالیتهای سازمانهای وابسته به سازمان ملل مداخلهای نداشته باشد. دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل میخواهد بلافاصله مداخله در فعالیتهای آنروا را متوقف و بر تعهد خود برای محافظت از این سازمان در برابر مداخله یا آسیب عمل کند.