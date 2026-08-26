به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین رونمایی از رمان «سیمرغ کوه قاف» اثری از انتشارات به‌نشر نوشته سیدمیثم موسویان، پنجشنبه ۵ شهریورماه، ساعت ۸ صبح در پردیس کتاب به‌نشر واقع در مشهد، خیابان امامت ۸ برگزار خواهد شد.

در این مراسم، سیدمیثم موسویان، نویسنده اثر، به همراه جمعی از مسئولان فرهنگی حضور خواهند داشت.

«سیمرغ کوه قاف» رمانی تاریخی است که با تکیه بر اسطوره‌های ایرانی، تاریخ صدر اسلام و سیره پیامبر اکرم (ص) شکل گرفته و زندگی و زمانه پیامبر (ص) را از زاویه‌ای متفاوت روایت می‌کند.

نویسنده در این اثر، داستان را با محوریت «نضر بن حارث» از مخالفان سرسخت پیامبر (ص) و روایت اسطوره‌های ایرانی در مکه پیش می‌برد و در سوی دیگر، مسیر جست‌وجوی «روزبه» سلمان فارسی برای یافتن حقیقت را دنبال می‌کند.

موسویان در این رمان تلاش کرده است با تکیه بر اسطوره‌های ایرانی و روایت زندگی نضر بن حارث، پیوندی میان این اسطوره‌ها و سیره پیامبر اکرم (ص) ترسیم کند.

رمان «سیمرغ کوه قاف» در سه مسیر روایی، داستان نضر بن حارث، شیفتگان اسطوره‌های ایرانی و سلمان فارسی را دنبال می‌کند و مخاطب را از فضای مکه پیش از ظهور اسلام تا رخداد‌هایی همچون شعب ابی‌طالب، هجرت، فتح مکه و جنگ حنین همراه می‌سازد.

این اثر در قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است. طراحی جلد «سیمرغ کوه قاف» را مهدی مصطفوی، صفحه‌آرایی آن را محمدجواد بختیاریان و ویراستاری اثر را لیلا بحری برعهده داشته‌اند.

در حاشیه این آیین، پردیس کتاب امامت انتشارات به‌نشر افتتاح خواهد شد.