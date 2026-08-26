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رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در تنظیم هر سند رسمی بیش از ۱۵ سامانه فعال است که برخی با مشکلات قطعی مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی خندانی، درباره اقدامات انجامشده برای حمایت از افراد ناتوان و نیازمند مالی در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: در ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی بخشی از هزینهها مربوط به هزینههای دولتی و بخشی نیز مربوط به حقالتحریر است که کانون وظایفی برای کمک به افراد نیازمند و همچنین افراد معرفیشده از سوی برخی نهادهای حمایتی بر عهده دارد.
فعالیت بیش از ۱۵ سامانه در تنظیم یک سند رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه درباره قطعی سامانهها و تعدد سامانههای مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در فرایند تنظیم یک سند در دفتر اسناد رسمی، شاید بیش از ۱۵ تا ۱۶ سامانه باید فعال باشند. بخشی از این سامانهها متعلق به سازمان ثبت است و به صورت برخط وظایف خود را انجام میدهند؛ با این حال برخی سامانهها متعلق به دستگاهها و مجموعههای دیگر هستند که باید به سامانههای سازمان ثبت متصل باشند و خدمات مورد نیاز دفاتر و مراجعان را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه برخی از این سامانهها با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: این مشکلات ممکن است ناشی از ارتباط دفاتر با سامانه، مشکلات اینترنتی، زیرساختها یا محدودیتهایی باشد که در برخی مقاطع و با توجه به شرایط خاص ایجاد میشود. قطعی سامانهها موضوعی منحصر به دفاتر اسناد رسمی نیست و در بسیاری از مجموعههایی که خدمات الکترونیکی ارائه میکنند نیز ممکن است چنین مشکلاتی ایجاد شود.
سامانههای اصلی و ضرورت برخط بودن آنها
خندانی درباره سامانههایی که بیشترین تأثیر را در روند تنظیم اسناد دارند، گفت: سامانههای سازمان امور مالیاتی، ثبت احوال، ثنا، شاهکار و املاک و اسکان از جمله سامانههای اصلی هستند که اگر فعال نباشند، دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد با مشکل مواجه میشوند و حتی ممکن است نتوانند خدمت ارائه کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: ممکن است سازمان ثبت با برخی مجموعهها توافق کند که در مقاطعی سامانهای از مدار خارج شود، اما این وضعیت نیز مطلوب نیست و این سامانهها باید همواره به صورت برخط و آنلاین به دفاتر خدمات ارائه دهند تا سند با اطمینان و به صورت کامل تنظیم شود.
خندانی تصریح کرد: برخی از این سامانهها نیازمند اصلاحاتی در ساختار خود هستند و باید اتصال آنها به سازمان ثبت تقویت شود تا ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی نیز به شکل مطلوب برقرار باشد. امیدواریم این اصلاحات و تنظیمات در زمان مناسب انجام شود تا فرایند ارائه خدمات و تنظیم اسناد رسمی برای مردم با سهولت بیشتری انجام گیرد.