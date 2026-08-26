برگزاری همایش ملی «آینده فضای مجازی ایران در عصر هوش مصنوعی» در اسفندماه
همایش ملی «آینده فضای مجازی ایران در عصر هوش مصنوعی» توسط پژوهشگاه فضای مجازی در ۱۷ اسفند ماه سال جاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشگاه فضای مجازی، همایش ملی «آینده فضای مجازی ایران در عصر هوش مصنوعی» را با محوریت «بازاندیشی قدرت، حکمرانی و زیست دیجیتال در جهان هوشمند» برگزار میکند.
این همایش با هدف بررسی تحولات ناشی از گسترش هوش مصنوعی و تأثیر آن بر آینده فضای مجازی ایران، حکمرانی آن و تاثیر هوش مصنوعی بر امنیت، اقتصاد، فرهنگ و زیست دیجیتال برگزار خواهد شد و پژوهشگران، متخصصان، فعالان فضای مجازی و صاحبنظران این حوزه میتوانند آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
در این همایش، حکمرانی و تنظیمگری در عصر هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تابآوری دیجیتال، جنگ روایتها و تحولات شناختی، اقتصاد دیجیتال و آینده قدرت اقتصادی، زیرساخت، فناوری و استقلال فناورانه، رسانه، فرهنگ و زیست دیجیتال و آیندهپژوهی و سناریوهای فضای مجازی ایران به عنوان محورهای اصلی در نظر گرفته شده است.
بر اساس زمانبندی اعلامشده، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارسال آثار است و نتایج داوری آثار نیز ۵ دی ۱۴۰۵ اعلام شده و همایش ملی «آینده فضای مجازی ایران در عصر هوش مصنوعی» ۱۷ اسفند ۱۴۰۵ برگزار میشود.
گفتنی است؛ علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت فرم نگارش مقاله و ارسال آثار خود به دبیرخانه این همایش به آدرس اینترنتی thecsri.ir مراجعه کنند.