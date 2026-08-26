به گزارش



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشگاه فضای مجازی، همایش ملی «آینده فضای مجازی ایران در عصر هوش مصنوعی» را با محوریت «بازاندیشی قدرت، حکمرانی و زیست دیجیتال در جهان هوشمند» برگزار می‌کند.

این همایش با هدف بررسی تحولات ناشی از گسترش هوش مصنوعی و تأثیر آن بر آینده فضای مجازی ایران، حکمرانی آن و تاثیر هوش مصنوعی بر امنیت، اقتصاد، فرهنگ و زیست دیجیتال برگزار خواهد شد و پژوهشگران، متخصصان، فعالان فضای مجازی و صاحب‌نظران این حوزه می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.





در این همایش، حکمرانی و تنظیم‌گری در عصر هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تاب‌آوری دیجیتال، جنگ روایت‌ها و تحولات شناختی، اقتصاد دیجیتال و آینده قدرت اقتصادی، زیرساخت، فناوری و استقلال فناورانه، رسانه، فرهنگ و زیست دیجیتال و آینده‌پژوهی و سناریو‌های فضای مجازی ایران به عنوان محور‌های اصلی در نظر گرفته شده است.





بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارسال آثار است و نتایج داوری آثار نیز ۵ دی ۱۴۰۵ اعلام شده و همایش ملی «آینده فضای مجازی ایران در عصر هوش مصنوعی» ۱۷ اسفند ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت فرم نگارش مقاله و ارسال آثار خود به دبیرخانه این همایش به آدرس اینترنتی thecsri.ir مراجعه کنند.