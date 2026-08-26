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آزمون طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم باحضور ۵۲۲ شرکت کننده در خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: این تعداد شرکت کننده در مرحله شفاهی بیست و یکمین دوره آزمونهای اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان رقابت میکنند.
احمد زینلی افزود: این رویداد قرآنی با هدف ارزیابی دقیق محفوظات داوطلبان و در راستای تکریم و شناسایی نخبگان این عرصه، با حضور ناظران و داوران ممتاز استانی برگزار میشود.
وی ادامه داد: داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره در مرحله کتبی شدهاند، در این مرحله به صورت حضوری محفوظات خود را ارائه میدهند و برای ارزیابی دقیق حسن حفظ، ۲ داور به صورت همزمان به تلاوت گوش داده و معدل نمرات آنها به عنوان نمره نهایی داوطلب اعلام میشود، همچنین برای اطمینان از عدالت و شفافیت، تمامی تلاوتها ضبط شده و در صورت کسب حد نصاب در مرحله حسن حفظ، مؤلفههای تخصصی تلاوت شامل صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتدا نیز از سوی گروه داوری ارزیابی میشود.
زینلی گفت: به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی در تمامی مراحل شوند، مدرک تخصصی درجه ۳، ۴ و ۵ اعطا میشود که همتراز با مدارک تحصیلی کارشناسی، فوقدیپلم و دیپلم است.