به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: این تعداد شرکت کننده در مرحله شفاهی بیست و یکمین دوره آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان رقابت می‌کنند.

احمد زینلی افزود: این رویداد قرآنی با هدف ارزیابی دقیق محفوظات داوطلبان و در راستای تکریم و شناسایی نخبگان این عرصه، با حضور ناظران و داوران ممتاز استانی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره در مرحله کتبی شده‌اند، در این مرحله به صورت حضوری محفوظات خود را ارائه می‌دهند و برای ارزیابی دقیق حسن حفظ، ۲ داور به صورت هم‌زمان به تلاوت گوش داده و معدل نمرات آنها به عنوان نمره نهایی داوطلب اعلام می‌شود، همچنین برای اطمینان از عدالت و شفافیت، تمامی تلاوت‌ها ضبط شده و در صورت کسب حد نصاب در مرحله حسن حفظ، مؤلفه‌های تخصصی تلاوت شامل صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتدا نیز از سوی گروه داوری ارزیابی می‌شود.

زینلی گفت: به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی در تمامی مراحل شوند، مدرک تخصصی درجه ۳، ۴ و ۵ اعطا می‌شود که هم‌تراز با مدارک تحصیلی کارشناسی، فوق‌دیپلم و دیپلم است.