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وزیر نیرو اعلام کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز، از حدود ۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات رسیدهایم و بهزودی به ۱۱۰ هزار مگاوات خواهیم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علیآبادی با اشاره به پتانسیلهای صنعت آب و برق کشور گفت: یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی، صنعت آب و برق است. این وزارتخانه توانایی تولید کامل تجهیزات را دارد؛ بهنحوی که از مواهب این توسعه و پیشرفت در کشور، همسایگان و بسیاری از کشورهای دنیا نیز بهرهبردهاند. صنعت برق کشور در اوج تحریمها، در رقابت با بزرگان دنیا، به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان تجهیزات الکتریکی و تجهیزات آب و برق صادر یا فروخته است.
وی ادامه داد: با اطمینان میتوان گفت با توجه به گستردگی و قدرت صنعت هیچ مشکلی در حوزه آب و برق رخ نخواهد داد. شاید زیرساختهای کشور مورد حملات و اسیب قرار، اما با همت و توان متخصصان داخلی، میتوان مشکلات را برطرف کرد.
تامین پایدار آب و برق در شرایط جنگی کشور
وزیر نیرو ادامه داد: هر نقطهای که مورد اصابت قرار میگرفت، حتماً صنعت آب و برق هم آسیب میدید؛ بیشک آب و برق مورد نیاز مردم است؛ بنابراین نیروهای عملیاتی بلافاصله تلاش میکردند، مسیر را پاکسازی و تأسیسات را تعمیر کنند. همزمان با اعزام نیروهای جهادی به محل حملات، نیروهای عملیاتی بهسرعت خودشان را میرساندند تا حادثهای از بابت نشتی گاز یا اتفاقات مربوط به آب و برق گسترش نیابد.
وی با بیان اینکه همزمان با جنگ اخیر، با وجود اینکه شهدای از صنعت تقدیم کشور شد تلاش بر این بود که خدمات پایدار بماند، افزود: در جنگها معمولاً تأسیسات آب و برق نباید مورد هدف قرار بگیرند، چون اینها امکاناتی هستند که متعلق به انسانها تعلق دارند و تفاوتی نمیکند چه کسی در این خانهها زندگی میکند. آبشیرینکن قشم که آب مورد نیاز مردم منطقه را تامین میکرد، اما در جنگ با خاک یکسان و صدمه شدیدی دید یا ضربهای که در تجریش به خط انتقال آب وارد شد.
فرهنگ مدیریت مصرف و همراهی مردم در زمان جنگ
علیآبادی با اشاره به فرهنگ مدیریت مصرف و همراهی مردم، درخصوص تاثیر این همراهی در پایداری شبکه آب و برق کشور در زمان جنگ گفت: شبی که رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد که نیروگاهها را هدف قرار میدهد، یک زنجیره انسانی بینظیر در نیروگاههای شکل گرفت. حتی یک اقدام هنری بینظیر هم در نیروگاه دماوند اتفاق افتاد؛ همان تارنوازی که حس آرامش را به مردم منتقل کرد. یا اقدام مردمی هم که دور نیروگاهها جمع شدند. این موضوع به صورت کاملا خودجوش رخ داد و هیچ دستگاه و ارگانی در آن دخیل نبود.
وزیر نیرو گفت: در تمام چند دهه پس از انقلاب اسلامی، رشد مصرف برق در کشور همواره روندی تصاعدی داشته است. اما در دو سال اخیر، با درخواست از مردم برای همکاری در مدیریت مصرف و اجرای مجموعهای از اقدامات مؤثر، موفق شدیم این روند را معکوس کنیم و مصرف را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: این موفقیت، دستاوردی بزرگ محسوب میشود. نه آنکه به مرحله اشباع رسیده باشیم؛ بلکه سال گذشته ۳ درصد و امسال نیز ۳ درصد صرفهجویی در مصرف برق محقق شده است. به نظر میرسد این دستاورد ارزشمند باید حفظ شود و میتواند به عنوان یک سرمایه ملی برای کشور محسوب گردد.
وزیر نیرو تشریح کرد: در سفر به مناطق جنوبی کشور در پی آسیب به پلها و نیروگاهها، برای اعلام همدلی با مردم در آن منطقه حضور یافتم. در شرایط گرمای طاقتفرسا، از هموطنان درخواست همکاری در مدیریت مصرف برق کردم. در کمال شگفتی، دقایقی بعد همکاران از کاهش ناگهانی ۲ هزار مگاوات از بار شبکه خبر دادند. این واکنش سریع و مسئولانه مردم، مایه مباهات و غرور ملی است و نشان از همراهی کمنظیر ملت ایران دارد.
پراکندگی نیروگاهها نقطه قوت صنعت برق کشور
علیآبادی پراکندگی نیروگاهها را از استعدادهای کشور دانست و افزود: شبکه ایران یکی از گستردهترین و بزرگترین شبکههای منطقه است. بیش از هزار واحد مولد برق داریم که در سراسر کشور توزیع شدهاند و اکنون اغلب کشورهای همسایه از مواهب این صنعت در کشور برخوردارند.
وی با تاکید بر اینکه کشور در صنعت برق آنچنان قرتمند است که افتخارآمیزترین مصنوعات بشر را خودمان میسازیم. اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز، از حدود ۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات رسیدهایم و بهزودی به ۱۱۰ هزار مگاوات خواهیم رسید.
وزیر نیرو ادامه داد: این میزان در رشد تولید آن هم در شرایط سخت جنگی و تحریم برای کمتر کسی باور پذیر است. در این شرایظ سخت حتی یک پروژه هم متوقف نشد که این خودش نشاندهنده توانایی و پتانسیل بالای این ملت است.
وی تأکید کرد: ممکن است تهدیدهای مطرحشده از سوی رئیسجمهور آمریکا برای افکار عمومی نگرانیهایی ایجاد کند، اما مجموعه وزارت نیرو با تمام ظرفیت، آماده مقابله با هرگونه تهدید است. صنعت آب و برق ممکن است دچار آسیب شود، اما کشور با اتکا به توان داخلی، از شرایط دشوار عبور خواهد کرد.
علیآبادی افزود: امروز نیز در جبهه اقتصادی با اقتدار به مسیر خود ادامه خواهیم داد و با تکیه بر همراهی و همدلی مردم، وضعیت بهتری را پیش رو خواهیم داشت. همانگونه که گفته شده: «حسنت به اتفاقِ ملاحت جهان گرفت... آری به اتفاق، جهان میتوان گرفت.»
وزیر نیرو به رشد نیروگاههای تجدیدپذیر در زمان جنگی اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت چهاردهم، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود ۱۲۵۰ مگاوات بود، اما با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در دولت چهاردم روند افزایشی به خود گرفت و در تلاشیم که تا پایان سال، به ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی دست یابیم.
وی افزود: امسال یک اتفاق مبارک دیگر نیز افتاد و آن، افتتاح نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور بود. بنابراین، در سبد منابع اولیه انرژی، انرژی زمینگرمایی را هم قرار دادیم. با این اتفاق کشور به منابع بادی، منابع آبی، منابع فسیلی و هم سایر انرژیها مانند انرژی زمینگرمایی دسترسی پیدا کرده است.
نقش پررنگ نیروگاههای برقآبی در تامین برق تابستان
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه سهم قابل توجهی از نیروگاهها برقآبی هستند گفت: این نیروگاهها در خشکسالیهای اخیر در شرایط خاصی آب کافی برای تولید برق نداشتند، اما امروز با مدیریت آب سدها نیروگاههای برقابی عملکرد بهتری در تابستان جاری از خود نشان دادند.
وی با اشاره به ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاواتی نیروگاههای برقآبی کشور گفت: این نیروگاهها امکان ذخیرهسازی آب را فراهم میکنند و در کنار توسعه انرژی خورشیدی و تلمبهذخیرهها، میتوانند به پایداری شبکه کمک کنند. با نزدیک شدن به پایان تابستان، منابع آبی کاهش مییابد، اما پیشبینیها از پاییز مطلوب حکایت دارد که در صورت تحقق، نیروگاههای برقآبی میتوانند در فصل زمستان نیز به شبکه کمک کنند.
ناترازی، خاموشی و تأمین برق صنایع
علیآبادی با اشاره به ناترازی برق کشور ادامه داد: از مجموع ۸ هزار و ۷۶۰ ساعت در سال، نزدیک به ۸ هزار و ۷۰۰ ساعت برق را تأمین میکنیم. برای حدود ۶۰ ساعت باقیمانده، گاهی حتی از نظر اقتصادی نیز مقرونبهصرفه نیست که ظرفیت بیشتری ایجاد کنیم. البته در بعضی استانها اصلاً نمیتوانیم خاموشی اعمال کنیم. مناطقی که در مجاورت بیمارستانها و مراکز امدادی هستند، اگر فیدر مشترک داشته باشند، نمیتوانیم آنها را قطع کنیم و سعی میکنیم برق این مناطق را حفظ کنیم.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای تأمین برق صنایع، گفت: صنایع میتوانند برای تأمین برق بدون قطعی، از بورس انرژی خرید کنند یا با مکاتبه با وزارت نیرو، برق مورد نیاز خود را به نرخ بورس دریافت کنند. این امکان نشاندهنده برقراری معادله جدید در تأمین برق صنایع است.
وزیر نیرو ادامه داد: متأسفانه در شرایط فعلی، نوعی تشویق برای مصرف ایجاد کردهایم و این پیام اشتباه به مردم داده شده که برق ارزشی ندارد؛ در حالی که این کالا با هزینههای بالا و استفاده از مس، آهن، سیم و تجهیزات تخصصی تولید و با سوخت گرانقیمت تأمین میشود.
علیآبادی تأکید کرد: قیمت برق برای حدود ۷۵ درصد مردم حتی به اندازه یک پیتزا هم نیست. مردم باید برای این کالا ارزش قائل شوند و در مصرف آن دقت داشته باشند. هدف، بهینهسازی مصرف و پرهیز از اسراف است، چراکه روشن گذاشتن بیدلیل چراغها به معنای خروج ثروت از کشور است.
وی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در بخش تولید و مصرف گفت: هر مشترک باید بتواند مقدار معینی برق به قیمت یارانهای مصرف کند و اگر کسی بخواهد بیش از این میزان مصرف کند، به سمت بازارهای آزاد برق هدایت شود تا برق مورد نیاز خود را متناسب با قیمت واقعی از آن بازار تهیه کند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برق یارانهای، برقی است که دولت برای همه مردم ایران تأمین میکند. ادامه داد: این موضوع به ابزاری نیاز دارد که ما حدود دو سال است برای فراهم کردن آن تلاش میکنیم. تاکنون حدود ۷ میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان نصب کردهایم و امیدواریم تجهیزات مورد نیاز سایر مشترکان نیز تا پایان سال آینده تکمیل شود. در این صورت، تقریباً همه کسانی که باید از این تجهیزات برخوردار شوند، مجهز خواهند شد.
علیآبادی اقدام دوم وزارت نیرو را در بخش تولید دانست و گفت: در این دوره حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شده که رکورد بینظیری در حوزه تجدیدپذیرها است. این نیروگاهها بهتدریج وارد مدار میشوند و به شبکه کمک میکنند.
مصرف برق تابعی از گرمای هواست
وی عبور از پیک مصرف را اقدام مهم دیگری دانست و گفت: با پشت سرگذاشتن مرداد ماه؛ در آستانه ورود به پاییز و عبور از پیک مصرف هستیم که در این فصل قاعدتاً باید به شرایط تراز برسیم؛ بنابراین پیشبینی میکنیم که با فرض شرایط عادی کشور، تقریباً ۹ ماه آینده را وضعیت خوبی را خواهیم داشت.
به گفته وزیر نیرو؛ مصرف برق تابعی از گرمای هوا بوده و تا قبل از بیستم تیرماه که هوا گرم نبود، ما مطلقاً کسری در برق کشور وجود نداشت مگر اینکه حادثهای در نقطهای رخ داده باشد، اما از بیستم تیرماه به بعد با شروع گرمای هوا، شرایط تغییر کرد و با توجه به اینکه امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار گرمتر بود با محدودیتهایی در تامین برق مواجه بودیم. اما خوشبختانه اکنون سختی تابستان را تا حد زیادی پشت سر گذاشتهایم.
قیمت برق افزایش نداشته است
وی با تاکید براینکه در خصوص قیمت برق، اتفاقی نیفتاده است، گفت: همچنان بر اساس همان مدلها و الگوهای گذشته عمل میشود. اما به صورت جدیتر با پرمصرفها برخورد میشود؛ بنابراین ممکن است قبضهایی برای آنها صادر شود که سالها انتظارش را نداشتهاند.
وزیر نیرو تشریح کرد: این اتفاق در راستای عمل به قانون و اجرای عدالت است. با توجه به اینکه برق یارانهای است مشترکان نمیتوانند هر میزان که خواستند از آن استفاده کنند؛ بنابراین اگر برق بیشتری نیاز دارند، میتوانند آن را از بورس خریداری کنند یا به ما اعلام کنند تا ما برای آنها خریداری کنیم.
علیآبادی تاکید کرد: برق یارانهای به همه مردم ارائه میشود و همه هموطنان حتی پرمصرفها در حد الگو از این برق برخوردار خواهند بود؛ اما با توجه به اینکه برق محصول ملی بوده باید در استفاده از آن انصاف و عدالت را رعایت کرد.
تشریح شیوه کار کنتورهای هوشمند/ هشدار پیامکی پیش از قطع برق مشترکان پرمصرف
وی با اشاره به روند برخورد با مصرف غیرمتعارف گفت: تجهیزات و سامانههای نظارتی، میزان مصرف مشترکان را پایش میکنند. کنتور هوشمند برای حدود ۷ میلیون مشترک نصب شده است، در این کنتورها در صورت استفاده بیشتر از الگو ابتدا پیامک اخطار برای مشترک (پرداخت کننده قبض) ارسال شده و با ادامه این روند با قطعی چند دقیقهای و درصورت بالاتر رفتن مصرف با قطعی دقایق بیشتر مواجه خواهند شد، همچنین درصورت تداوم این روند مشترک دیگر نمیتواند از برق یارانهای استفاده کرده و باید برق مورد نیاز خود را از تابلوی بورس انرژی خریداری کند. هدف اصلی این سیاست، مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه است و شهروندانی که در چارچوب الگوی مصرف برق استفاده میکنند، مشمول این محدودیتها نخواهند شد.
به گفته علیآبادی؛ گاهی همزمانی استفاده از چند لوازم برقی موجب بالا رفتن مصرف برق به بالاتر از الگو میشود.
لزوم حرکت در سمت ترویج و توسعه استفاده از خودروهای برقی
وزیر نیرو با بیان اینکه خودروهای برقی مزیتهای بسیاری نسبت به خودروهای بنزینی دارند و میتوانند راهی خیلی خوب برای عبور از سوخت بنزین باشند، ادامه داد: استفاده از این سوخت بازگشتپذیر بوده و برخی از لوازم یدکی مورد استفاده در خودروهای بنزینی مانند لنت و فیلتر هوا و ... استفاده نمیشود. بدون تردید استفاده از خودروهای برقی انتخاب دنیا است و نخستین انتخاب مهندسان در گذشتههای دور بوده، اولین خودروها برقی بودند، اما به دلیل اینکه باتریهای زمان، ظرفیت لازم را در مقایسه با سوختهای فسیلی کسب نکردند کنار گذاشته شدند.
خودروهای برقی به ناترازی برق دامن نمیزنند
وی در پاسخ به اینکه خودروهای برقی به ناترازی برق دامن نمیزنند، گفت: نه، هر خودروی برقی برای هر ۱۰۰ کیلومتر فقط به ۲۰ کیلووات ساعت به باتری نیاز دارد که بسیار ناچیز است. این درحالی است که این خودروها میتوانند حتی برق خانهها را در زمان قطعی تامین کنند و برعکس، این خودروها را میتوان با برق خانگی هم شارژ کردند. به زودی به ۱۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق دست مییابیم که اگر از این میزان فقط هزار مگاوات نیز به خودروهای برقی اختصاص یابد قابل توجه نیست.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات میرسد
وزیر نیرو با اشاره به دعوت از مردم برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: هرکس با هر میزان سرمایهای که بخواهد، میتواند در تولید برق مشارکت کند و سود حاصل از فروش این برق به او نیز تعلق خواهد گرفت.
وی با اشاره به بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی شمسآباد گفت: توسعه نیروگاههای بزرگ تجدیدپذیر با جدیت ادامه خواهد داشت. ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا به امروز در آستانه ۷ هزار مگاوات است و تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید و در ادامه، با تحقق وعده دولت، این ظرفیت تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰ هزار مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین نیروگاههای بادی جدید نیز در سال آینده وارد مدار خواهند شد. توسعه انرژی بادی میتواند ضمن افزایش ظرفیت تولید برق پاک، به بهبود ذخیره و پایداری شبکه برق کشور کمک کند.
علیآبادی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف گفت: برای عبور از شرایط دشوار آبی، از مردم درخواست کردیم در مصرف صرفهجویی و آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند و با کاهش فشار شبکه و ایجاد برخی محدودیتها، زمینه ذخیره آب را فراهم کردیم. همراهی مردم در این زمینه فراتر از انتظارمان بود؛ بهگونهای که میزان صرفهجویی انجامشده در این مدت معادل ظرفیت یک سد است. در این دوره میزان مصرف آب در برخی مناطق از ۳۰۰ لیتر در هر شبانه روز به کمتر از ۱۳۰ لیتر و حتی ۱۰۰ لیتر برای هر خانوار رسید. البته برخی مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکردند و یا بسیار بیشتر از آن مصرف کردند که قابل بررسی بوده و برای این گروه، مطابق مقررات، جرایم و محدودیتهای لازم اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه چه بخشی از میزان مصرف آب مربوط به هدر رفت آب در شبکه به دلیل فرسودگی است؟، گفت: هدر رفت آب در شبکه مربوط به بخش مصرف نبوده و بخشی از شبکه آب کشور به صورت روزانه در حال اصلاح است. تلاش میکنیم با کاهش هدررفت شبکه، منابع بیشتری برای تأمین آب پایدار در اختیار داشته باشیم. همراهی مردم در مدیریت مصرف میتواند روند رفع این مشکلات را سرعت ببخشد و در این زمینه، خوشبختانه همکاری مردم در حوزه مصرف آب حتی از همراهی آنان در بخش برق بهتر بوده است.
وزیر نیرو گفت: در پایان از مردم تشکر میکنم؛ چرا که در شرایط سخت، با همراهی و همکاری خود با مجموعه وزارت نیرو در کنار ما برای عبور از این شرایط ایستادند و امروز بخش مهمی از موفقیتهای بهدستآمده در مدیریت آب و برق نتیجه همین همراهی و مشارکت مردم است.