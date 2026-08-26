پخش زنده
امروز: -
هشدار دریایی هواشناسی مازندران: دریا از فردا پنج شنبه تا عصر یکشنبه برای شنا و فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، براساس اعلام اداره کل مدیریت بحران استان مازندران و پیشبینی هواشناسی، با توجه به صدور هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۲۱ از اوایل وقت پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ تا عصر یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵، با شمالی شدن جریانات، نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریای خزر قرار خواهد گرفت.
بیشینه سرعت باد نزدیک ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمالغرب پیشبینی میشود.
بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۱.۴ متر و دور از ساحل تا ۱.۶ متر خواهد بود و بیشینه ارتفاع موج در برخی مناطق میتواند به ترتیب به ۲.۲ و ۲.۶ متر برسد.
پیامدهای احتمالی:
خطر غرقشدن شناگران و قایقها و شناورهای گردشگری
احتمال اختلال در فعالیت صیادان پره و تردد شناورها
اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی
احتمال اختلال در تردد شناورهای بزرگ
توصیههای مدیریت بحران:
از شنا و قایقرانی در زمان فعالیت سامانه خودداری شود.
فعالیتهای صیادی متوقف شود.
شناورهای بزرگ با رعایت احتیاط و توجه به شرایط جوی تردد کنند.
نیروهای امدادی و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم را داشته باشند.
مسافران و گردشگران از نزدیکشدن به مناطق پرخطر ساحلی و ورود به دریا در شرایط مواج خودداری کنند.
اداره کل مدیریت بحران استان مازندران از هماستانیها، مسافران، گردشگران، صیادان و بهرهبرداران دریایی درخواست میکند ضمن توجه جدی به هشدارهای هواشناسی، توصیههای ایمنی را رعایت کرده و از هرگونه فعالیت پرخطر دریایی در مدت فعالیت سامانه خودداری کنند.