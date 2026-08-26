به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی اظهارکرد: خبرنگاران همیشه تلاش کرده‌اند تا واقعیت‌ها را منتشر کنند. خبرنگاران نسبت به ضعف‌ها گوشزد کرده‌اند و این مهم در پیشبرد اهداف ما تاثیر بسزایی داشته است.

او خاطر نشان کرد: ما امت اسلامی این افتخار را داریم که در عصری زندگی می‌کنیم که فرزندی از سلاله پاک فرزندان شما پا در عرصه جهاد گذاشتند و ما نیز لبیک‌گو ایستادگی کرده‌ایم و تا پای جان، پای رکاب امام راحل، امام شهید و رهبر انقلاب هستیم و این افتخار ما است.

فلاحی عنوان کرد: امروز پیروز میدان ما هستیم و همه آزادی خواهان این مهم را می‌دانند. جنگ نظامی را بر ما تحمیل کردند و هزینه ایستادگی را هم پرداخت کردیم ولی امروز بیرق اسلام را ما بالا برده‌ایم.

او بیان کرد: امروز شما خبرنگاران در حال رزمندگی هستید؛ شما خبرنگاران خوب دیدید و روایت و منتشر کردید که جای تقدیر دارد.

جانشین فرماندهی سپاه خوزستان همچنین گفت: فلسفه آتش بس هم وضعیتی است که طرفین خواستار تاب آوری هستند. تاب آوری مردم ما خیلی خوب بوده و همه دنیا این را می‌دانند که مردم صبور ایران تا ما پای جان خود پای کشور خود هستند. این تاب آوری ان شاالله در تمام عرصه‌ها همین هست.

او با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: باید اسطوره‌ها را معرفی کنیم و اجازه ندهیم به فراموشی سپرده شوند و این رسالت خبرنگاران است.