به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هشتاد و یکمین دوره تور دوچرخه سواری وئلتای اسپانیا ۱۸۴ رکابزن حضور دارند و نتایج مرحله چهارم تور که به مسافت ۱۰۴.۸ کیلومتر در آندورا لاویا برگزار شد به این شرح است:

۱- تادی پوگاچار از اسلوونی - تیم امارات ۲:۴۰:۳۵ ساعت

۲- ژارنو ویدار از بلژیک - لوتو ۲:۳۹ دقیقه اختلاف

۳- فلیکس گال از اتریش - دکاتلون زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور ووئلتای اسپانیا، تادی پوگاچار با زمان مجموع ۷:۳۸:۵۹ ساعت همچنان پیشتاز است و پریموژ روگلیچ از اسلوونی و تیم بورا با ۳:۲۱ ثانیه اختلاف در رده دوم و انریک ماس از اسپانیا و تیم مووی استار با ۳:۳۲ دقیقه اختلاف سوم هستند.

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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ یوناس وینگه گارد از دانمارک قهرمان شد و ژائو آلمیدا از پرتغال و تام پیدکاک از انگلیس دوم و سوم شدند.

- در تاریخ تور ووئلتای اسپانیا که یکی از سه تور معتبر جهان در کنار توردوفرانس و جیرودیتالیا می‌باشد و از سال ۱۹۳۵ تاسیس شد، روبرتو اراس از اسپانیا با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و پریموژ روگلیچ از اسلوونی با ۴ قهرمانی و یک سومی در رده دوم قرار گرفت. تونی رومینگر از سوئیس، آلبرتو کونتادور از اسپانیا با ۳ قهرمانی سوم مشترک هستند.