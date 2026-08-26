امروز جنگ نه فقط نظامی بلکه جنگ شناختی در همه ابعاد است و باید همه مردم هوشیار و بیدار باشند.

هوشیاری و بیداری مردم در مقابل جنگ شناختی دشمن

هوشیاری و بیداری مردم در مقابل جنگ شناختی دشمن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست خبری گفت: در این بین نقش رسانه و خبرنگاران صدیق جامعه از همه پررنگ‌تر است چراکه باید با تحلیل درست و شناخت صحیح دشمن، راویان حقیقت به جامعه باشند.

سردار حسین محبی با اشاره به شرایطی که کشورمان این روز‌ها با آن درگیر است افزود: امروز همه دنیا فهمید که ایران با مقاومت در برابر استکبار چگونه توانسته است قدرت خود را که از خداوند و رهبران شجاعش گرفته و محکم بایستد و دشمنان را زمین گیر کند.

وی گفت: امروز جنگ شناختی از سوی دشمن بیشتر از گذشته است چراکه فهمیده در جنگ نظامی توان مقابله با ایران را ندارند برای همین به جنگی دیگر روی آورده تا با تسخیر ذهن مردم به خواسته‌های خود برسد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دشمن به جنگ ادراکی روی آورده است تا ما را از درون متلاشی کند و در جنگی که در حوزه نظامی موفق نبوده ما را با خودمان مشغول کند تا با دسیسه به اهداف خود برسد.

سردار محبی با بیان اینکه در جنگ شناختی این اصحاب رسانه و خبرنگاران پرتلاش هستند که نقشه‌های شوم و متوهمانه دشمن را با تحلیل‌های درست و حقیقت محور خنثی می‌کنند گفت: امروز اصحاب رسانه باید مردم را بیش از پیش از آنچه دشمن در ذهن و افکار خود دارد آگاه و بتوانند با تحلیل و تبین دقیق وقایعی که پیرامون آنها می‌گذرد به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: در جنگ نظامی ابرقدرت جهان مقابل ایران اسلامی به زانو در آورده شده است و در حوزه اقتصادی هم مثل گذشته شکست می‌خورد و اکنون این دشمن سفاک به جنگ شناختی و رسانه‌ای روی آورده است که با تلاش رسانه‌ها و قدرت تحلیل خوب مردم از این جنگ شناختی هم مثل گذشته با قدرت و موفقیت عبور می‌کنیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز هم آمریکا و هم دنیا فهمید که ایران کشوری نیست که بتوان با زور و قلدری مقابل آن قرار گرفت و آن را وادار به پذیرفتن کاری کرد.