به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دادستان راسک و سرباز گفت: در بازرسی از نانوایی‌ها، وزن چانه، کیفیت پخت نان، رعایت وزن و نرخ‌های مصوب و شرایط بهداشتی بررسی شد که در نتیجه آن، دو نانوایی به دلیل تخلفات صورت‌گرفته بسته شدند.

امین دولتی‌زه گفت: با کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از ضوابط و هرگونه تخلف از مقررات مربوط به کالا‌های مورد نیاز مردم، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

دادستان راسک و سرباز با تأکید بر اینکه معیشت و سلامت مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، براستمرار بازرسی‌ها و نظارت میدانی بر بازار تأکید کرد و گفت: بازدید‌های سرزده تا زمان دستیابی به وضعیت مطلوب و اطمینان از رعایت حقوق شهروندان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.