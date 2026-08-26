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در بازدید سرزده از واحدهای صنفی و مراکز عرضه مواد غذایی دو نانوایی متخلف در شهرستان راسک بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دادستان راسک و سرباز گفت: در بازرسی از نانواییها، وزن چانه، کیفیت پخت نان، رعایت وزن و نرخهای مصوب و شرایط بهداشتی بررسی شد که در نتیجه آن، دو نانوایی به دلیل تخلفات صورتگرفته بسته شدند.
امین دولتیزه گفت: با کمفروشی، گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از ضوابط و هرگونه تخلف از مقررات مربوط به کالاهای مورد نیاز مردم، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
دادستان راسک و سرباز با تأکید بر اینکه معیشت و سلامت مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، براستمرار بازرسیها و نظارت میدانی بر بازار تأکید کرد و گفت: بازدیدهای سرزده تا زمان دستیابی به وضعیت مطلوب و اطمینان از رعایت حقوق شهروندان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.