بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدموسی حسینی با تأکید بر برخورد قاطع و بیاغماض با مفاسد و تخلفات اقتصادی در استان بوشهر، اظهار کرد: راهبرد اصلی این مجموعه در سال جاری، صیانت از حقوق مردم و برقراری امنیت در بازار است؛ بر همین اساس، در برخورد با تخلفات صنفی، بهداشتی و بهویژه پروندههای کلان احتکار، هیچگونه مسامحهای نخواهیم داشت و با متخلفانی که با هدف سودجویی، آرامش و معیشت جامعه را هدف قرار دادهاند، طبق قانون با قاطعیت تمام برخورد میشود.
وی با اشاره به ضرورت استمرار گشتهای نظارتی و پایش مستمر بازار، افزود: سیاست ما در مواجهه با واحدهای صنفی متخلف، استفاده از ابزارهای بازدارنده قانونی همچون جریمه و مهروموم واحدهای متخلف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر ادامه داد: ما در کنار مردم ایستادهایم و اجازه نخواهیم داد عدهای اندک با انجام تخلفاتی نظیر احتکار یا عرضه خارج از شبکه، فضای اقتصادی استان را ملتهب کرده و فشار مضاعفی بر دوش اقشار آسیبپذیر وارد کنند.
وی با تشریح عملکرد ۵ ماهه ادارهکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، اظهار کرد: در این بازه زمانی، با تلاش شبانهروزی همکاران ما ۳۸۷۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموع محکومیتهای صادره برای متخلفان ۸۹۰۸ میلیارد ریال برآورد شده است.
حسینی با اشاره به رسیدگی به پروندههای کلان و ملی، افزود: در مدت یاد شده، ۲۱۹ پرونده مهم و ملی با محکومیت ۳۱۳۴ میلیارد ریال و همچنین ۱۳۲۸ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق سوخت، عنوان کرد: در این مدت ۱۸۴ پرونده در حوزه سوخت رسیدگی شد که منجر به بازگشت بیش از یک میلیون لیتر سوخت به چرخه توزیع قانونی کشور شده است. همچنین در بخش تخلفات ارزی، ۱۰۰ پرونده با محکومیت ۷۸۵ میلیارد ریال مختومه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از تشدید نظارتها بر بازار خبر داد و بیان کرد: در ۵ ماه نخست امسال، ۳۶۹ گروه گشت مشترک با انجام ۱۳۶۴ بازرسی، ۶۴۵ پرونده تخلف تشکیل دادهاند و در همین راستا، ۲۵۵۰ پرونده در حوزه کالا، خدمات و بهداشت با محکومیت ۲۵۸ میلیارد ریال رسیدگی شده که منجر به ۱۳۲۹ مورد مهروموم و ۳۰ مورد نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی متخلف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با احتکار اشاره کرد و گفت: با کشف و رسیدگی به ۷ پرونده احتکار به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال، کالاهای کشف شده به چرخه توزیع بازار بازگشت داده شد.
حسینی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای متخلفان به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است، افزود: تا کنون ۱۴۰۷ میلیارد ریال از محل جرایم وصولی به خزانه دولت واریز شده است.
وی با اشاره به نقش مهم مردم در نظارتها، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ مورد شکایت مردمی نیز از طریق سامانه ۱۳۵ دریافت و پیگیری شده است که نشاندهنده مشارکت فعال شهروندان در صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.