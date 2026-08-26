به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، از نظر دمایی نیز تا پایان هفته همچنان آسمان آفتابی و استقرار هوای گرم در استان پیش بینی شده است.

از بعدازظهر شنبه تا اواسط هفته آینده، گذر متناوب امواج تراز میانی جو در سطح منطقه اتفاق می‌افتد که سبب افزایش ابر در برخی مناطق خواهد شد.

در این مدت گاهی وزش باد‌های لحظه‌ای شدید با احتمال خیزش گرد و خاک محلی نیز پیش‌بینی شده است.

با توجه به اینکه گذر امواج در برخی از مناطق استان اتفاق می‌افتد، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده به ویژه در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق وجود دارد.