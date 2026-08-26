پایداری هوا تا پایان هفته (ششم شهریور) در قزوین
اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، تا پایان هفته جاری وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار است.
از بعدازظهر شنبه تا اواسط هفته آینده، گذر متناوب امواج تراز میانی جو در سطح منطقه اتفاق میافتد که سبب افزایش ابر در برخی مناطق خواهد شد.
در این مدت گاهی وزش بادهای لحظهای شدید با احتمال خیزش گرد و خاک محلی نیز پیشبینی شده است.
با توجه به اینکه گذر امواج در برخی از مناطق استان اتفاق میافتد، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده به ویژه در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق وجود دارد.