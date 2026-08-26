وزش باد همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پدیده غالب جوی در پنج روز آینده در استان است که در نواحی جنوب شرق با احتمال بروز خسارت همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: از روز شنبه آینده نیز بر شدت وزش باد به خصوص در مناطق جنوب شرق افزوده می‌شود.

زهرا عنایتی افزود: همچنین تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

عنایتی گفت: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۱ و ۳۶ درجه سلسیوس در نوسان بود و برای امروز نیز کمینه و بیشینه دما در این کلانشهر یک درجه کاهش می‌یابد.

وی افزود: بیشترین سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در بینالود با ۶۵ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.