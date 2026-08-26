دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: اعضای باند چهار نفره‌ای که با معرفی خود به عنوان مامور، اقدام به چند فقره سرقت مسلحانه از منازل شهروندان دزفول کرده بودند، در مخفیگاهشان در استان دیگری شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم کرم الهی بیان کرد: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت مسلحانه از منازل شهروندان دزفولی توسط افرادی که خود را مامور معرفی می‌کردند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی شهرستان دزفول قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات فنی، صدور دستورات قضایی لازم و تحقیقات تخصصی توسط شعبه بازپرسی شهرستان دزفول، هویت متهمان و محل مخفیگاه آنها شناسایی شد.

دادستان دزفول، محل اختفای متهمان را خارج از حوزه قضایی استان خوزستان اعلام کرد و گفت: پس از هماهنگی با دادستانی حوزه قضایی مربوطه، عملیات شناسایی و دستگیری این سارقان مسلح انجام شد.

وی با بیان اینکه هر چهار متهم این پرونده با اجرای یک عملیات فنی و ضربتی، دستگیر و برای طی مراحل قانونی به شهرستان دزفول منتقل شدند، ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قضایی، به زندان معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول، امنیت و آرامش مردم را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب سلب امنیت شهروندان شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی ضمن درخواست هوشیاری در مواجهه با افراد ناشناس با عنوان مامور گفت: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت مراجعه افراد ناشناس با عنوان مامور، پیش از هرگونه همکاری یا ورود آنان به منزل، نسبت به احراز هویت، مشاهده کارت شناسایی معتبر و اطمینان از ماموریت قانونی آنان اقدام کنند.

کرم الهی افزود: شهروندان می‌توانند در موارد مشکوک، از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ یا مراجع انتظامی و قضایی، موضوع را استعلام کرده و از اعتماد به افراد فاقد مدارک معتبر به طور جدی خودداری کنند.