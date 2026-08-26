اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر از روز شنبه هفتم شهریور هشدار قرمز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از روز شنبه هفتم مرداد لغایت اواخر وقت یک شنبه هشتم شهریور احتمال رخداد دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه سانتیگراد و بالاتر در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از تردد‌های غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب، خودداری از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز، استفاده از وسایلی مانند عینک آفتابی، کلاه و...، خودداری از رها کردن زباله‌های براق در طبیعت و خاموش کردن آتش در مراتع پیش از ترک محل در دستور کار قرار گیرد.