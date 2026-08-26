اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تداوم هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در بیشتر مناطق استان از روز شنبه هفته آینده هشدار سطح قرمز صادر کرد.

پیش بینی و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان از شنبه هفته آینده

پیش بینی و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان از شنبه هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس هشدار سطح قرمز اداره کل هواشناسی استان، استقرار توده هوای گرم از روز شنبه ۷ شهریور آغاز می‌ شود و تا روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد شد.

منطقه اثر این هشدار، اغلب مناطق استان خوزستان به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی اعلام شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی خوزستان، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش‌سوزی در مراتع و مزارع و انتظار خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی از آثار و مخاطرات مورد انتظار این شرایط جوی است.

اداره کل هواشناسی خوزستان به شهروندان توصیه کرده است در ساعات اوج مصرف، در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و از ترددهای غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب خودداری شود.

همچنین به کشاورزان توصیه شده است برای جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب انجام شود. جلوگیری از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید، استفاده از وسایلی مانند عینک آفتابی، کلاه و پوشش مناسب و خودداری از رها کردن زباله‌های براق در طبیعت از دیگر توصیه‌های هواشناسی است.

تاکید می‌شود در صورت روشن بودن آتش در مراتع، از خاموش شدن کامل آن و ترک نکردن محل پیش از اطمینان از خاموشی کامل آتش اطمینان حاصل شود.